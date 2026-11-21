Opština Jezero proslavila je danas krsnu slavu Svetog arhangela Mihaila, a tim povodom je održana svečana akademija na kojoj je prva Povelja opštine dodijeljena srpskom članu i predsjedavajućoj Predsjedništva BiH Željki Cvijanović.

Povelju je dobio i Aleksandar Đedovac, direktor Fonda za izbjegla i raseljena lica i za saradnju sa Srbima u reginu AP Vojvodine i posthumno borac Vojske Republike Srpske Nikola Nikolašu, a plaketa je dodijeljena direktoru "M:tela" Jeleni Trivan.

Liturgiju povodom velikog praznika je u Hramu Svetog velikomučenika kneza Lazara u Jezeru služio Njegovo preosveštenstvo episkop bihaćko-petrovački Sergije, koji se pozdravnom besjedom i blagoslovom obratio i prisutnima na početku svečane akademije u zgradi opštine.

Načelnik Jezera Snežana Ružičić čestitala je slavu sugrađanima, te podsjetila da je danas i 31 godina od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma prema kojem su se vratili u svoj kraj.

"Nažalost, u tom našem progonu bilo je mnogo ljudskih žrtava, mnogo materijalne štete na ovim prostorima zapadnokrajiških opština. Dejtonskim sporazumom vraćeni smo u naše krajeve, i onda je odlučeno da se Aranđeldovdan slavi kao slava opštine Jezero", rekla je Ružičićeva Srni.

Ona je istakla da slavi prisustvuje veliki broj gostiju, među kojima i delegacija sa Kosova i Metohije, predvođena predsjednikom Zvečana Ivanom Todosijevićem.