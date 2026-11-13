Dom bez direktora, radnici bez plata

Može li ustanova funkcionisati bez direktora? To se pitaju i zaposleni u Domu za starija lica u Prijedoru. Kažu da je, bivši vršilac dužnosti, otišao, a iza sebe ostavio blokirane račune i neisplaćene dvije plate.

„Dobavljači će stati vrlo brzo, još nisu sa dostavom hrane, lijekova ne daj bože. Još to traje, ide ali dokle će trajati?", rekao je Mile Tankosić, predstavnik Sindikalne organizacije Doma za starija lica, Prijedor.

Nije ovo prvi put da zaposlenima u Domu kasne plate i doprinosi. Nakon što je prethodno rukovodstvo, uspjelo da stabilizuje finansijsku situaciju, više od 87 radnika strahuje da bi istorija mogla da se ponovi. Kažu, da će uprkos svemu nastaviti da rade kao i do sada, ali bi kako ističu bilo dovoljno da za svoj rad na vrijeme dobiju zarađene plate.

„Od 12.09. do danas, mi faktički nismo imali direktora, jer jednostavno direktor se nije uključivao apsolutno ni u kakve probleme, ni korisnika ni radnika. Normalno radimo, ali mi tražimo da nam se obezbjede uslovi za rad, nismo samo u pitanju mi radnici, u pitanju je 220 korisnika" , rekla je Sabina Tenić, rukovodilac Odjeljenja socijalne zaštite i njege korisnika.

Dok zaposleni upozoravaju na blokirane račune i neisplaćene plate, v.d. direktora u ostavci tvrdi da je ostavku podnio 9. novembra iz moralnih, privatnih i zdravstvenih razloga, samo tri dana nakon što mu je resorno ministarstvo produžilo mandat, na dva mjeseca.

„Dakle, ja sam podnio ostavku, nisam zasnovao radni odnos više u ovoj ustanovi, ja nemam ugovor o radu, a po članu 86. Zakona stoji navedeno je da je jedan od razloga prestanka radnog odnosa državnog službenika što sam ja u ovom slučaju, jeste izjava volje, a moja izjava volje je bila moja neopoziva ostavka“ , rekao je Ognjen Hrnjak, v.d. direktora u ostavci „Doma za starija lica“, Prijedor.

Poziva se Hrnjak na član 86. Zakona o državnim službenicima, prema kojem radni odnos prestaje i voljom službenika. Međutim, ostaje pitanje njegovog formalnog statusa nakon podnošenja ostavke, s obzirom na to da je prethodno dobio rješenje o produženju mandata. Samo podnošenje ostavke ne daje odgovor na pitanje da li je i kada nadležni organ donio odluku o njegovom razrješenju. Dok se nadležni ne oglase, Dom je bez direktora, računi su blokirani, a više od 87 zaposlenih i 220 korisnika čeka rješenje.