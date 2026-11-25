Javna ustanova „Dom penzionera“ u Tuzli, u kojoj je u tragičnom požaru u novembru prošle godine stradalo 17 korisnika, suočava se sa ozbiljnim finansijskim problemima. Samo u oktobru ove godine rashodi ustanove premašili su prihode za 92.804 KM.

Prema izvještaju o poslovanju, Dom je 2025. godinu završio sa dobiti od 336.530 KM. Ukupni prihodi iznosili su 3.337.456 KM, a rashodi 2.969.184 KM.

Prihodi od smještaja korisnika bili su za 17,25 odsto veći nego godinu ranije, dok je eksterni revizor, društvo „Vincent“ iz Tuzle, dao pozitivno mišljenje na finansijske izvještaje.

Međutim, situacija se značajno promijenila nakon požara 4. novembra 2025. godine, u kojem je život izgubilo 17 korisnika, dok je više od 30 povrijeđeno.

Prosječan broj korisnika smanjen je sa 196 u 2024. na 166 u 2025. godini, dok je krajem prošle godine u Domu bilo smješteno 158 osoba.

Dodatni problem za poslovanje ustanove predstavlja ograničenje broja korisnika. U decembru prošle godine Dom je obustavio prijem novih korisnika, nakon što je kantonalno Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak naložilo usklađivanje sa pravilnikom prema kojem u jednom objektu ne može biti smješteno više od 100 osoba.

Iako Dom raspolaže sa 175 kreveta, broj korisnika usklađen je sa propisima, što je, kako se navodi u izvještaju, „imalo značajan negativan finansijski uticaj na poslovanje ustanove“.

U oktobru ove godine prihodi Doma iznosili su 161.030 KM, dok su rashodi dostigli 253.834 KM.

Gradsko vijeće Tuzle uputilo je inicijativu nadležnom ministarstvu za izmjenu pravilnika u dijelu koji se odnosi na broj korisnika, imajući u vidu prostorne i druge kapacitete ustanove.

Ministarstvo je 10. jula ove godine odbilo zahtjev Doma za izdavanje rješenja o ispunjavanju uslova za obavljanje djelatnosti socijalne zaštite, nakon čega je Kantonalna uprava za inspekcijske poslove 17. avgusta izdala rješenje o privremenoj zabrani obavljanja djelatnosti do ispunjavanja propisanih uslova.

Prema izvještaju, Dom je do sada ispunio većinu uslova, a preostalo je pribavljanje dopunske upotrebne dozvole za dijelove zgrade koji nisu obuhvaćeni dozvolom iz 1980. godine, kao i popunjavanje kadrovske strukture u skladu sa propisanim minimalnim brojem stručnih radnika.

Za pribavljanje dopunske upotrebne dozvole neophodna je ugradnja novih liftova, koja je u završnoj fazi realizacije.

Od tragičnog požara do 4. novembra ove godine iz budžeta Grada Tuzle Domu je usmjereno 412.000 KM, od čega 112.000 KM za sanaciju, 270.000 KM za poslovanje i 30.000 KM za nabavku kuhinjske opreme.

Od drugih nivoa vlasti obezbijeđeno je dodatnih 865.000 KM.

Ministarstvo bezbjednosti BiH posredstvom gradskog budžeta izdvojilo je 700.000 KM za nove liftove i adaptaciju kupatila, Vlada Tuzlanskog kantona 150.000 KM, a član Predsjedništva BiH Denis Bećirović 15.000 KM za video-nadzor i rekonstrukciju malog lifta.

Za sanaciju krova i fasade u pripremi je i projektna prijava vrijedna 560.561 KM, koja će biti upućena kantonalnom Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite životne sredine.

Kolegijum gradonačelnika Tuzle primio je izvještaj k znanju i uputio ga Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.