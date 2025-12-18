Edukativno predavanje ''Slavimo odgovorno''

Kroz razgovor i praktičnu demonstraciju, učenicima Osnovne škola „Desanka Maksimović“ predstavljene su petarde, vatrometi i druga pirotehnička sredstva, uz objašnjenje kako se pravilno koriste i zašto nepravilna upotreba može imati ozbiljne posljedice.

"Volim praznike ali moramo da budemo pažljivi kada palimo petarde",

"Ja ne bacam petarde kad su praznici ovi, a i svejedno meni su praznici ljepši bez toga", govore nam učenici.

Ovakve akcije podržavaju i zdravstveni radnici, koji ističu da upotreba pirotehničkih sredstava treba da se odvija u strogo kontrolisanim uslovima i u skladu sa propisima.

"Nažalost svjedoci smo da često puta dolazi do raznih vrsta opekotina kože ruku ali nerijetko i kože lica očiju, oštećenja očiju i vida itd, a u najtežem slučajevima znalo je doći i do teške povrede prstiju nažalost u pojedinim slučajevima i do te traumatske amputacije prstiju što je najgora i najteža povreda koja može da se desi", kaže Boris Vujanović, specijalista interne medicine.

Pirotehnička sredstva svrstana su u četiri razreda, u zavisnosti od nivoa rizika i buke-od onih sa niskim rizikom i zanemarljivom bukom, do sredstava namijenjenih isključivo za spoljašnju upotrebu, poput petardi i vatrometa.

"Uvijek idemo vodimo se s tim da nam je bolje to spriječiti na ovaj način preventivno djelovati nego da sutra neke posljedice koje mogu biti dalekosežne moramo liječiti", rekao je Zdravko Budimir, direktor Osnovne škole "Desanka Maksimović“, Prijedor.

Da problem nije zanemarljiv, pokazuje i podatak Policijske uprave Prijedor da su tokom ove godine evidentirana dva prekršaja zbog nepravilne upotrebe pirotehničkih sredstava.

"Pirotehnička sredstva mogu izazvati teške posljedice stoga, apelujemo d jeci da ukoliko koriste pirotehnička sredstva to rade isključivo uz nadzor roditelja, a ovom prilikom apelujemo i roditeljima da ukoliko obrate pažnju na način i vrstu pirotehničkih sredstava koju njihova d jeca koriste", rekla je Anita Kosijer, pomoćnik komandira Policijske stanice Prijedor 1.

Za nepropisnu upotrebu pirotehničkih sredstava koja ugrožava druge predviđena je zakonska kazna od 300 do 900 KM.