Godina uspješnog rada Centra za fizikalnu rehabilitaciju u Mrkonjić Gradu

Centar za fizikalnu rehabilitaciju u zajednici, koji radi u okviru mrkonjićkog Doma zdravlja "Dr Jovan Rašković", početkom narednog mjeseca obilježiće godinu uspješnog rada.

Centar je otvoren 1. novembra prošle godine i od tada je 1.800 pacijenata iz ove lokalne zajednice, Ribnika i drugih opština koje gravitiraju ovom Domu zdravlja, obavilo preglede i terapije.

Direktor Doma zdravlja Dejan Gavrilović rekao je Srni da su otvaranjem Centra napravili značajan iskorak u pružanju zdravstvenih usluga sugrađanima i pacijentima iz susjednih opština.

"Pacijentima smo omogućili da određene usluge fizikalne terapije i rehabilitacije dobiju u Mrkonjić Gradu, bez potrebe za odlaskom u veće zdravstvene centre. Od samog početka rada bilježimo veliko interesovanje pacijenata, što govori da je otvaranje Centra bilo opravdano", istakao je Gavrilović.

Prema njegovim riječima, cilj je da zdravstvenu zaštitu približe pacijentu, a ne da pacijent mora putovati desetinama kilometara kako bi dobio potrebnu terapiju.

"U Centru su angažovani zdravstveni radnici koji sprovode propisane rehabilitacione procedure, a stručni nadzor i specijalističke preglede obezbjeđujemo kroz saradnju sa Institutom za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i ortopedsku hirurgiju "Dr Miroslav Zotović" Banjaluka. Imamo tri fizioterapeuta i jednog radnog terapeuta u Centru", naveo je Gavrilović.

On je dodao da ljekari specijalisti fizikalne medicine i rehabilitacije dolaze dva puta sedmično, što im omogućava kontinuitet u pregledima, praćenju pacijenata i planiranju terapija.

Gavrilović je naglasio da je njihov cilj da postepeno unapređuju uslove rada, nabavljaju savremenu opremu i proširuju mogućnosti rehabilitacije.

"U narednom periodu želimo razvijati usluge fizikalne medicine i rehabilitacije, unaprijediti opremu i stvoriti uslove da što veći broj pacijenata potrebnu zdravstvenu uslugu dobije upravo u Mrkonjić Gradu", rekao je Gavrilović.

Fizioterapeut Maja Pavlović rekla je da su u Centru pacijentima dostupne različite usluge fizikalne terapije i rehabilitacije /kinezi, elektro i manuelne terapije/.

"To podrazumijeva terapijske vježbe, kao i vježbe za poboljšanje pokretljivosti, jačanje mišića, poboljšanje ravnoteže i funkcionalnog oporavka. Posebno nam je važno da pacijentima omogućimo kontinuitet rehabilitacije, jer kod mnogih oboljenja upravo redovna terapija ima presudnu ulogu u oporavku", pojasnila je Pavlovićeva.

Ona je dodala da im najčešće im dolaze pacijenti sa problemima koštano-mišićnog sistema, bolovima u kičmi, zglobovima, kao i pacijenti kojima je potrebna rehabilitacija nakon povreda i operativnih zahvata.

Značajan dio njihovog rada usmjeren je i na pacijente sa smanjenom pokretljivošću i hroničnim zdravstvenim problemima.

"Naš cilj nije samo ublažavanje tegoba, već i poboljšanje kvaliteta života i što veće samostalnosti pacijenta. Ne možemo sve zdravstvene probleme riješiti na nivou Doma zdravlja, niti je to naša uloga, međutim, veliki broj pacijenata može dobiti potrebnu terapiju u Mrkonjić Gradu", navela je Pavlovićeva, prenosi Srna.