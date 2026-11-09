Godišnjica stradanja Srba na Kazanima, bez riječi o Srbima

Na spomen-obilježju na Kazanima nalazi se 17 imena, uglavnom srpskih. Bez odgovora na pitanje ko ih je ubio, kako su stradali i zašto su stradali? Prema podacima Tužilaštva BiH, ekshumirano je 27 tijela.

"Pokazujemo visok stepen odgovornosti, isto tako i da se sjećamo naših sugrađana i da se nikad i nikome ovaj dan ne ponovi. Naravno, i da se ne vraćam u potpunosti na istoriju, svi oni koji su napravili ovaj zločin su procesuirani i kažnjeni", rekao je Samir Avdić, gradonačelnik Sarajeva.

Za zločine na Kazanima osuđeni su pripadnici 10. brdske brigade. Njihov komandant Mušan Topalović Caco ubijen je 1993. godine, a sahranjen '96. uz najveće državne počasti. Sahrani je prisustvovalo preko 10.000 ljudi.

"Iskazujemo solidarnost sa porodicama koje nose bol zbog svog gubitka, dugujemo im trajno sjećanje i nepokolebljivu predanost istini", rekao je Luis Krišok, v. d. visokog predstavnika.

Na današnjem obilježavanju, kao ni prethodnih godina, nije bilo članova porodica nastradalih. Među domaćim zvaničnicima koji su se obraćali nije se moglo čuti koje su žrtve bile nacionalnosti.

"Danas odajemo počast ubijenim građanima Sarajeva. To je jedna sjena koja je bačena na odbranu našeg glavnog grada. Naše BiH", rekao je Nihad Uk, premijer Kantona Sarajevo.

Pripadnici 10. brdske brigade pod komandom Mušana Topalovića Cace privodili su civile, pretežno srpske nacionalnosti, mučili ih i ubijali, a tijela bacali u jamu Kazani. Ništa to ne piše na spomeniku.

"Smatram da je opravdano postaviti pitanje zašto u Sarajevu postoje dva načina obilježavanja žrtava, opis karaktera rata i počinilaca zločina. Mislim da Sarajevo treba biti primjer kako poštovati i jedne i druge žrtve i imenovati i zločince i imenovati počinioce. I opisati karakter tih zločina", rekao je Dušan Šehovac, Udruženje „Istina i pravda“, Istočno Novo Sarajevo.

Ovih dana Memorijalni centar Republike Srpske objavio je potresan razgovor sa Sinišom Tešanovićem, kriminalističkim tehničarom koji se prvi spustio u jamu Kazani. Njegova procjena je da u jami ima više od 300 tijela, Kaže, nad Kazanima se Sarajevo nije nadvilo.