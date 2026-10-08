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Havarija zbog nestašice vode u Istočnom Sarajevu, ekipe rade na sanaciji

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08.10.2026 19:53

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Нема воде у Источном Сарајеву
Foto: ATV

Kante, kanisteri, i red za vodu. Ovako su danas izgledali dijelovi Istočne Ilidže i Istočnog Novog Sarajeva.

Do nestašice vode u većem dijelu ovih opština došlo je nakon pucanja glavne vodovodne cijevi. Do havarije je došlo juče oko podne. Od kada prekidom u toku noći, ekipe neprestano rade na sanaciji.

"Prvi put u istoriji ovog vodovoda se desila ovakva vrsta kvara, obzirom da se radi o transportnom cjevovodu koji napaja veći dio grada. I priroda kvara je takva da smo morali da zaustavimo vodu", rekao je Ljubiša Lalović, direktor ViK Istočno Sarajevo.

Nažalost, to nije bio jedini problem.

"Imamo još jedan kvar na transportnom livenom željezu, kod kružnog toka, tako da druga ekipa vodovoda radi i taj kvar", rekao je Lalović.

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Osnovne škole nisu radile, Opština Istočna Ilidža takođe, opština Istočno Novo Sarajevo održavala je minimalan nivo rada. Institucije koje su radile, morale su se spremiti. Među njima i obje srednje škole.

"Obezbijeđena je voda, smatram da se nastava odvija bez problema. Da nisu ugroženi ni učenici ni profesori, jednostavno da su stvoreni uslovi za odvajanje redovne nastave", rekla je Svjetlana Čolaković, direktor SC "Istočna Ilidža".

Dio građana smatra da je bilo alarmantno stanje, dok je drugi dio strpljivo čekao popravku glavne cijevi.

"Ja sam taj srećnik koji ima vodu, eto tu sam blizu. ali kod nas ima vode. Teško je, radim u školi, za učenike je teško, kako ćemo izgurati ne znam".

"Voda ne može biti skupa, imamo stalno vodu, a sad što mora doći do redukcije moramo se i mi građani malo zapitati da štedimo. Sad nisu vrućine da se moramo uvijek kupati."

"Ja sam profesor inače, evo idem s posla sad do kuće da odem do toaleta, strašno."

"Kod mene nije nestajalo vode, sve ide po redu, nema nikakvih problema", kažu građani.

Jedni u strahu od nestanka, drugi zbog potpuno praznih cijevi za vodu pohrlili su u markete da kupe vodu za piće.

U Istočnom Sarajevu u trgovinama došlo je do nestanka vode. Tako da građani skoro ne mogu nigdje naći da kupe ni flašicu od pola litra

Iz Vodovoda su poručili da postepeno puštaju vodu kako ne bi došlo do hidroudara, i novih kvarova. A dok stanje ne bude potpuno stabilno, preporuka građanima je da prate obavještenja Vodovoda, ali i škola, i drugih institucija o eventualnim promjenama u radu.

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Tagovi :

Istočno Sarajevo

Voda

Vodosnabdijevanje

kvar na mreži

nestašica vode

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