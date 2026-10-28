Logo

HE Višegrad poribljava Drinu sa više od pet tona riblje mlađi

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
АТВ редакција
28.10.2026 11:53

Komentari:

0
Hidroelektrane na Drini izdvojile su oko 93.000 KM za poribljavanje Drine i pritoka sa 5.200 kilograma mlađi šarana i potočne pastrmke radi očuvanja ribljeg fonda.
Foto: ATV

HE Višegrad svake godine obezbjeđuje riblju mlađ i organizuje njeno puštanje u vodu, s ciljem zaštite životne sredine i očuvanja ribljeg fonda.

Poribljavanje se vrši mlađi pastrmke i šarana, a preduzeće za te namjene godišnje obezbijedi više od pet tona riblje mlađi.

„Poribljavanje vršimo sa mlađi potrošne pastrmke i šarana. Negdje preko pet tona mlađi svake godine naše preduzeće kupi i uradi poribljavanje uz pomoć Ekološkog udruženja u Kopačima i Višegradu“, kaže rukovodilac Službe za obezbjeđenje i unapređenje kvaliteta životne sredine Darko Frganja.

Na ovaj način daje se doprinos očuvanju riječnog ekosistema i unapređenju uslova za opstanak ribljih vrsta u Drini kao i njenim pritokama.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Darko Frganja

HE na Drini

HE Višegrad

Riba

Komentari (0)

Više iz rubrike

Hoće li Bijeljina na privremeno finansiranje?

Gradovi i opštine

Hoće li Bijeljina na privremeno finansiranje?

17 h

0
Tri bunta konvertibilnih maraka

Gradovi i opštine

Lijepe vijesti za penzionere iz bh. grada: Izdvojeno 240.000 KM

18 h

0
Sveštenici Arhijerejskog namjesništva sarajevskog darovali su Bolnici "Srbija" iz Istočnog Sarajeva aparate za mjerenje krvnog pritiska namijenjene pacijentima i medicinskom osoblju.

Gradovi i opštine

Bolnica 'Srbija': Sveštenici sarajevskog namjesništva darovali aparate za mjerenje krvnog pritiska

21 h

0
"Dostupna mobilna aplikacija za bolje upoznavanje memorijala i samostalno istraživanje"

Gradovi i opštine

"Dostupna mobilna aplikacija za bolje upoznavanje memorijala i samostalno istraživanje"

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima