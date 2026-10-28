HE Višegrad poribljava Drinu sa više od pet tona riblje mlađi

HE Višegrad svake godine obezbjeđuje riblju mlađ i organizuje njeno puštanje u vodu, s ciljem zaštite životne sredine i očuvanja ribljeg fonda.

Poribljavanje se vrši mlađi pastrmke i šarana, a preduzeće za te namjene godišnje obezbijedi više od pet tona riblje mlađi.

„Poribljavanje vršimo sa mlađi potrošne pastrmke i šarana. Negdje preko pet tona mlađi svake godine naše preduzeće kupi i uradi poribljavanje uz pomoć Ekološkog udruženja u Kopačima i Višegradu“, kaže rukovodilac Službe za obezbjeđenje i unapređenje kvaliteta životne sredine Darko Frganja.

Na ovaj način daje se doprinos očuvanju riječnog ekosistema i unapređenju uslova za opstanak ribljih vrsta u Drini kao i njenim pritokama.