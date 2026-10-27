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HE Višegrad pruža mogućnost mladima za sticanje stručnog iskustva

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АТВ редакција
27.10.2026 12:09

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Hidroelektrana na Drini
Foto: ATV

U HE „Višegrad“ nastoje mladima omogućiti da kroz praktičan rad steknu nova znanja i iskustva, te se upoznaju sa poslovima i odgovornostima koje ih očekuju. Za mlade koji tek započinju, pripravnički staž predstavlja priliku da znanje stečeno tokom školovanja primjene u praksi i upoznaju se sa budućim radnim obavezama.

„Nedavno sam dobio poziv da budem dio projekta koji Vlada finansira za pripravnike. Odazvao sam se pozivu, za sada je sve super“, rekao je Dalibor Dikić, pripravnik u HE „Višegrad“.

U ovom preduzeću ističu da nastoje mlade ljude uključiti u rad još tokom studiranja, omogućavajući im da kroz stručnu praksu upoznaju radni proces, a nakon završetka školovanja i kroz pripravnički staž dodatno usavrše svoje znanje.

„To je jedna i obaveza, potreba i logična situacija da imamo prisutne mlade ljude koji i tokom studiranja dolaze na dorađivanje stručne prakse u našu firmu. Upoznaju se sa svim onim praktičnim dijelom koji tokom studija izučavaju“, rekao je Darko Andrić, izvršni direktor za proizvodnju i upravljanje HE „Višegrad“.

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HE na Drini

HE Višegrad

Darko Andrić

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