Autor:Stevan Lulić
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Heroji u plavim uniformama. To je možda najbolji opis policajaca iz Lopara koji su priskočili samohranoj majci dva maloljetna dječaka i uručili joj pomoć.
Naime, oni su povodom slave MUP-a Republike Srpske organizovali humaniratnu akciju i prikupili novčana sredstva, televizor i kućne potrepštine za ovu porodicu.
Na ovaj način pokazali da se njihov posao ne svodi samo na čuvanje zakona, već i na pružanje ruke pomoći kada je to potrebno.
U toj misiji su još jednom i te kako uspjeli.
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