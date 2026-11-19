Heroji u plavim uniformama. To je možda najbolji opis policajaca iz Lopara koji su priskočili samohranoj majci dva maloljetna dječaka i uručili joj pomoć.

Naime, oni su povodom slave MUP-a Republike Srpske organizovali humaniratnu akciju i prikupili novčana sredstva, televizor i kućne potrepštine za ovu porodicu.

Na ovaj način pokazali da se njihov posao ne svodi samo na čuvanje zakona, već i na pružanje ruke pomoći kada je to potrebno.

U toj misiji su još jednom i te kako uspjeli.