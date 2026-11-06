U Derventi je za jednokratnu novčanu pomoć za novorođenu d‌jecu od avgusta do kraja oktobra isplaćeno 47.000 KM, odnosno po hiljadu KM za svako rođeno dijete.

Novac je isplaćen na osnovu 47 podnesenih zahtjeva, a među njima je 22 drugorođenih, 19 prvorođenih, četvoro trećerođenih i dvoje koja su rođena kao četvrto dijete.

Iz Od‌jeljenja za privredu i društvene d‌jelatnosti saopšteno je da se isplate vrše jednom mjesečno radi efikasnije realizacije ove mjere.

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Od početka godine do 30. oktobra Gradskoj upravi podnesena su ukupno 152 zahtjeva koja se odnose na 156 novorođenih beba.

Iz Gradske uprave su podsjetili da je od septembra ove godine jednokratna novčana pomoć za novorođenu d‌jecu povećana sa 500 na 1.000 KM.

(SRNA)