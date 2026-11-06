Logo

Lijepe vijesti stižu iz Dervente: Za bebe isplaćeno 47.000 KM

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
АТВ редакција
06.11.2026 15:18

Komentari:

0
Beba
Foto: pexels/Evgeniya Davydova

U Derventi je za jednokratnu novčanu pomoć za novorođenu d‌jecu od avgusta do kraja oktobra isplaćeno 47.000 KM, odnosno po hiljadu KM za svako rođeno dijete.

Novac je isplaćen na osnovu 47 podnesenih zahtjeva, a među njima je 22 drugorođenih, 19 prvorođenih, četvoro trećerođenih i dvoje koja su rođena kao četvrto dijete.

Iz Od‌jeljenja za privredu i društvene d‌jelatnosti saopšteno je da se isplate vrše jednom mjesečno radi efikasnije realizacije ove mjere.

дјечија ходалица

BiH

Sa tržišta povučeno i uništeno 37 dječijih hodalica

Od početka godine do 30. oktobra Gradskoj upravi podnesena su ukupno 152 zahtjeva koja se odnose na 156 novorođenih beba.

Iz Gradske uprave su podsjetili da je od septembra ove godine jednokratna novčana pomoć za novorođenu d‌jecu povećana sa 500 na 1.000 KM.

(SRNA)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

beba

Derventa

Jednokratna pomoć

Novorođenče

rođene bebe

Komentari (0)

Više iz rubrike

Hoće li Bijeljina na privremeno finansiranje?

Gradovi i opštine

Hoće li Bijeljina na privremeno finansiranje?

20 h

0
Tri bunta konvertibilnih maraka

Gradovi i opštine

Lijepe vijesti za penzionere iz bh. grada: Izdvojeno 240.000 KM

21 h

0
Sveštenici Arhijerejskog namjesništva sarajevskog darovali su Bolnici "Srbija" iz Istočnog Sarajeva aparate za mjerenje krvnog pritiska namijenjene pacijentima i medicinskom osoblju.

Gradovi i opštine

Bolnica 'Srbija': Sveštenici sarajevskog namjesništva darovali aparate za mjerenje krvnog pritiska

1 d

0
"Dostupna mobilna aplikacija za bolje upoznavanje memorijala i samostalno istraživanje"

Gradovi i opštine

"Dostupna mobilna aplikacija za bolje upoznavanje memorijala i samostalno istraživanje"

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima