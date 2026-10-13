Logo

Lukić za ATV: Na području Bijeljine započet veliki broj radova na mreži

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
13.10.2026 11:22

Komentari:

1
Извршни директор за теренске операције у "Електробијељини" Милан Лукић
Foto: ATV

Milan Lukić, izvršni direktor za terenske operacije "Elektro-Bijeljina", istakao je za ATV da je započet veliki broj radova, prije svega na sanaciji postojeće mreže.

"Ono što je još bitnije za nas za sledeću sezonu jeste to što smo uradili dodatne vodove između postojećih vodova, tako da sad praktično na bar u gradskim sredinama, ne samo u Bijeljini, u Zvorniku naravno, u Vlasenici, Bratuncu, smo uradili kablove ili veze između dalekovoda postojećih, tako da u slučaju kvara na jednom dijelu dalekovoda možemo prevoziti napajanje krajnjih kupaca sa druge strane i time dok se otklone ovi kvarovi, znači, značajno skratiti vrijeme trajanja kvarova", istkao je Lukić.

Istakao je da ono što treba da bude realno, i da to treba svi da znaju, niko vam nikad ne može garantovati 100% isporuku električne energije, da neće nikad biti prekida.

електро бијељина

Ekonomija

"Elektro-bijeljina" sprema objekte za rekordnu potrošnju

"Takve stvari postoje posebni sistemi, ali to nigde u svijetu nemate ovaj, ovaj da da da krajnji kupci, obična domaćinstva imaju non-stop električnu energiju. Znači, ide se, preduzimaju se mjere da se broj zastoja svede na minimum, pa i kad se desi kvar, da znači što prije krajnji kupac dobije napajanje ovog ovog puta sa druge strane".

Istakao je da privode redove kraju i da će do zimske sezone biti završeni svi radovi.

"Svakako, na 35-kilovoltnim kablovima, jedan veliki je kabl u Bijeljini, ovaj, a takođe na velikom broju 10-kilovoltnih kablova, evo očekujemo baš narednih dana tehnički prijem jednog kabla između opštine Bijeljina i Ugljevik. U sljedećem periodu biće i za iz Priboja za Teočak, čak je i entitetska ovaj veza, gdje ćemo imati napajanje rezervno i u Teočak. Onda u Bijeljini, imamo više tih kablova u Zvorniku, puštamo nove trafostanice", rekao je Lukić.

Istakao je da se zaista radi maksimalno da predstojeću sezonu, koja je rekordna po potrošnji, da će sigurno biti rekordna po potrošnji.

"Dočekamo spremno, maksimalno spremno koliko možemo i prije svega da nekim, da kažem, inovacijama doprinesemo da broj zastoja, odnosno da trajanje zastoja bude što manje", rekao je Lukić.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Elektro-Bijeljina

Struja

Milan Lukić

Bijeljina

Radovi na mreži

Komentari (1)

Više iz rubrike

Сазнајте све кључне информације о Љубиши Ћосићу, градоначелнику Источног Сарајева и функционеру СНСД-а. Проверите детаље из његове професионалне и политичке каријере.

Gradovi i opštine

Ćosić: Osposobljen prostor za carinsku ispostavu, čeka se odgovor UIO

5 h

0
Ацо Стнишић

Gradovi i opštine

Stanišić: Sve projekte koji dolaze na Pale treba da podržimo u punom smislu te riječi

17 h

0
Обиљежавању присуствује предсједник Владе Републике Српске Саво Минић. Он је присуствовао парастосу код централног спомен-обиљежја у знак сјећања на погинуле борце у Одбрамбено-отаџбинском рату.

Gradovi i opštine

Srbac slavi Dan i krsnu slavu, prisustvuje Minić

1 d

0
Дабар пресјекао каблове за струју.

Gradovi i opštine

Dabar presjekao šest kablova i ostavio dio Prnjavora i Stanara bez struje

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

17

Poznato o čemu je Putin razgovarao sa predsjednikom UAE

14

16

Naložena obdukcija tijela dvojice nastradalih mladića

14

06

Cvijanović: Koristiću sve mehanizme da očuvam ustavni kapacitet i stabilnost Srpske

14

00

Tužilaštvo traži strožu kaznu za ubistvo Slađane Milošević, optuženi prebacuju krivicu!

13

57

Sutra je Pokrov Presvete Bogorodice: Da li se posti na ovaj praznik?

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima