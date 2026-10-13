Lukić za ATV: Na području Bijeljine započet veliki broj radova na mreži

Milan Lukić, izvršni direktor za terenske operacije "Elektro-Bijeljina", istakao je za ATV da je započet veliki broj radova, prije svega na sanaciji postojeće mreže.

"Ono što je još bitnije za nas za sledeću sezonu jeste to što smo uradili dodatne vodove između postojećih vodova, tako da sad praktično na bar u gradskim sredinama, ne samo u Bijeljini, u Zvorniku naravno, u Vlasenici, Bratuncu, smo uradili kablove ili veze između dalekovoda postojećih, tako da u slučaju kvara na jednom dijelu dalekovoda možemo prevoziti napajanje krajnjih kupaca sa druge strane i time dok se otklone ovi kvarovi, znači, značajno skratiti vrijeme trajanja kvarova", istkao je Lukić.

Istakao je da ono što treba da bude realno, i da to treba svi da znaju, niko vam nikad ne može garantovati 100% isporuku električne energije, da neće nikad biti prekida.

Ekonomija "Elektro-bijeljina" sprema objekte za rekordnu potrošnju

"Takve stvari postoje posebni sistemi, ali to nigde u svijetu nemate ovaj, ovaj da da da krajnji kupci, obična domaćinstva imaju non-stop električnu energiju. Znači, ide se, preduzimaju se mjere da se broj zastoja svede na minimum, pa i kad se desi kvar, da znači što prije krajnji kupac dobije napajanje ovog ovog puta sa druge strane".

Istakao je da privode redove kraju i da će do zimske sezone biti završeni svi radovi.

"Svakako, na 35-kilovoltnim kablovima, jedan veliki je kabl u Bijeljini, ovaj, a takođe na velikom broju 10-kilovoltnih kablova, evo očekujemo baš narednih dana tehnički prijem jednog kabla između opštine Bijeljina i Ugljevik. U sljedećem periodu biće i za iz Priboja za Teočak, čak je i entitetska ovaj veza, gdje ćemo imati napajanje rezervno i u Teočak. Onda u Bijeljini, imamo više tih kablova u Zvorniku, puštamo nove trafostanice", rekao je Lukić.

Istakao je da se zaista radi maksimalno da predstojeću sezonu, koja je rekordna po potrošnji, da će sigurno biti rekordna po potrošnji.

"Dočekamo spremno, maksimalno spremno koliko možemo i prije svega da nekim, da kažem, inovacijama doprinesemo da broj zastoja, odnosno da trajanje zastoja bude što manje", rekao je Lukić.