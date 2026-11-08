Mitrovdan u Nevesinju: Istorijska odlučnost u odbrani vjere, identiteta i otadžbine

Kroz istoriju su Nevesinjci spremno pokazali odlučnost da otadžbinu, identitet i svoju vjeru sačuvaju.

To su potvrdili i tokom proteklog rata u dvije mitrovdanske bitke, kada su uspješno odbranili ovaj dio Republike Srpske. Poručeno je to danas iz Nevesinja, gdje se svečano obilježava Mitrovdan – Dan opštine, uz sjećanje na sve stradale.

Mitropolit zahumsko-hercegovački i primorski Dimitrije služio je Svetu arhijerejsku liturgiju u Hramu Vaznesenja Gospodnjeg.

Nakon toga, sveštenik Vasilije Tomić je u svojoj besjedi poručio kako budućim generacijama za primjer treba da bude junaštvo mitrovdanskih boraca.

Društvo Centralna proslava Mitrovdana u Istočnom Sarajevu

"Došlo je vrijeme da treba da obnovimo svoju naciju, da se rađamo i da sprovedemo onu mudrost da "zmiju gladimo i da se ispod nje vadimo". Da ovo vaše junaštvo, nadaleko čuveno, prenesete na duhovni plan", rekao je otac Vasilije.

On je pozvao vjernike da se okrenu vjeri i molitvi, upozoravajući na iskušenja savremenog vremena i potrebu da se mlađim generacijama prenesu vrijednosti koje su čuvale njihove pretke.

Prva Mitrovdanska bitka počela je u ranu zoru na Mitrovdan. To je jedna od najvećih bitaka u Odbrambeno-otadžbinskom ratu jer je 3.500 pripadnika Nevesinjske brigade pobijedilo pet puta brojnijeg neprijatelja.

U Mitrovdanskoj bici 1992. godine poginuo je 41 borac Vojske Republike Srpske (VRS) i jedan civil, dok je oko 750 boraca lakše i teže ranjeno.

Bitke su trajale sedam dana i sedam noći, a srpski borci tada su odbranili svoju liniju.

U drugoj Mitrovdanskoj bici, koja je počela 9. novembra 1994. godine, pripadnici takozvane Armije BiH diverzantski su se ubacili u srpske teritorije i otpočele napade s leđa.

Tada je poginulo 26 pripadnika VRS, od kojih su četvorica ubijena nakon zarobljavanja, dok je oko 140 boraca ranjeno. Ipak, Nevesinjska brigade uspjela se oduprijeti i spriječiti da Nevesinje padne u ruke neprijatelja.

(RTRS)