Autor:ATV redakcija
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Mladi trebinjski privrednik ostvario je pravo na finansijsku podršku od 10.000 KM u okviru pilot-faze projekta podrške preduzetništvu, koji realizuje Fondacija "Mozaik" u saradnji sa gradom Trebinjem.
Sredstva će biti usmjerena na razvoj njegove poslovne djelatnosti, odnosno na proizvodnju i preradu voća.
Iz Gradske uprave su naveli da je ova podrška uvod u širu saradnju sa Fondacijom i predstavlja jedan od podsticaja razvoju lokalnog preduzetništva, posebno poslovanju mladih koji žele da doprinesu razvoju privrede na području Trebinja.
Nakon završetka pilot-faze slijedi konkretizacija saradnje kroz Razvojni paket partnerstva 2027–2030. godine.
Ovaj program predstavlja dodatni mehanizam podrške preduzetnicima, razvoju poslovnih ideja i stvaranju povoljnijeg ambijenta za pokretanje, unapređenje i održivost privrednih djelatnosti.
Grad Trebinje kroz takve inicijative sa Fondacijom "Mozaik" nastavlja podršku lokalnoj ekonomiji, uz partnersku saradnju sa organizacijama koje prepoznaju potencijal i značaj lokalnih i mladih preduzetnika u razvoju zajednice, prenosi Srna.
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