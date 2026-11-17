Mladi trebinjski privrednik ostvario je pravo na finansijsku podršku od 10.000 KM u okviru pilot-faze projekta podrške preduzetništvu, koji realizuje Fondacija "Mozaik" u saradnji sa gradom Trebinjem.

Sredstva će biti usmjerena na razvoj njegove poslovne djelatnosti, odnosno na proizvodnju i preradu voća.

Iz Gradske uprave su naveli da je ova podrška uvod u širu saradnju sa Fondacijom i predstavlja jedan od podsticaja razvoju lokalnog preduzetništva, posebno poslovanju mladih koji žele da doprinesu razvoju privrede na području Trebinja.

Nakon završetka pilot-faze slijedi konkretizacija saradnje kroz Razvojni paket partnerstva 2027–2030. godine.

Ovaj program predstavlja dodatni mehanizam podrške preduzetnicima, razvoju poslovnih ideja i stvaranju povoljnijeg ambijenta za pokretanje, unapređenje i održivost privrednih djelatnosti.

Grad Trebinje kroz takve inicijative sa Fondacijom "Mozaik" nastavlja podršku lokalnoj ekonomiji, uz partnersku saradnju sa organizacijama koje prepoznaju potencijal i značaj lokalnih i mladih preduzetnika u razvoju zajednice, prenosi Srna.