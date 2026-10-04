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Nakon popravke skenera radi svih 26 biračkih mjesta u Ugljeviku

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04.10.2026 12:09

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Скенери на изборима 2026.
Foto: ATV/Branko Jović

Glasanje se normalno odvija na svih 26 biračkih mjesta u opštini Ugljevik nakon popravke skenera, rekla je Srni predsjednik Opštinske izborne komisije Nermina Ahmetović.

Ahmetović je navela da nervoza među građanima raste zbog čekanja, odnosno problema koje stvara tehnologija, ali da većih incidenata nije bilo.

Ahmetovićeva je istakla da ne posjeduju aplikaciju za praćenje izlaznosti, te da to, kako pretpostavlja, čini Centralna izborna komisija.

Ona je dodala da će rad na jednom biralištu biti produžen onoliko koliko je trajalo kašnjenje, s obzirom da je bilo prekida u dva navrata.

(Srna)

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izbori

Izbori 2026

Kvar na skeneru

Ugljevik

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