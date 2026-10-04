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Nastavljen izborni proces u Stocu nakon manjeg zastoja

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04.10.2026 10:58

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Скенирање личне карте на изборима 2026.
Foto: ATV/Branko Jović

U Stocu je tokom izbornog jutra na jednom biračkom mjestu došlo do manjeg zastoja zbog tehničkih problema. Iz Gradske izborne komisije kažu da većih poteškoća nema i da izborni proces protiče uredno.

Bez problema je počelo glasanje u Posušju, Čitluku, Livnu i Kupresu, gdje su sva biračka mjesta otvorena jutros u sedam časova.

Najviše birača je u Livnu, 28.640, gdje je otvoreno 36 biračkih mjesta. U Posušju pravo glasa ima 15.473 birača, a glasa se na 23 mjesta.U Čitluku su otvorena 24 biračka mjesta za 14.392 birača.

U Stocu je registrovano 10.508 birača i otvoreno 20 redovnih biračkih mjesta. U Kupresu 3.646 birača glasa na pet mjesta.

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Izbori 2026

Izbori 2026.

izbori

Stolac

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