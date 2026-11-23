Autor:ATV redakcija
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Snažno nevrijeme pogodilo je Mostar u nedjelju uveče, kada su se nakon cjelodnevne kiše i grmljavine brojne gradske ulice za kratko vrijeme našle pod vodom.
U samo jednom satu izmjereno je 29,6 litara kiše po kvadratnom metru, a saobraćaj se na više mjesta odvijao otežano.
Kiša je padala tokom cijelog dana, a nešto prije 22.00 časa počela je i grmljavina. Voda se ubrzo zadržala na kolovozima, što je otežalo prolazak vozila na više lokacija.
Poplavljeni kolovozi ponovo su ukazali na probleme s odvodnjom u Mostaru tokom obilnih padavina. Zasad nema podataka o eventualnim intervencijama vatrogasaca ni o materijalnoj šteti.
Od 21.00 do 22.00 časa izmjereno je 29,6 litara kiše po kvadratnom metru. To je gotovo polovina od ukupno 63 litra po kvadratnom metru izmjerena u prethodna 24 časa.
Federalni hidrometeorološki zavod (FHMZ) za nedjelju je izdao upozorenje za područje Mostara zbog očekivanih 30 do 60 litara padavina po kvadratnom metru.
U upozorenju je navedeno da bi na krajnjem sjeveru i sjeverozapadu obuhvaćenog područja lokalno moglo pasti i do 70 litara.
Prema prognozi za ponedjeljak, na jugu Bosne i Hercegovine očekuje se jak sjeverozapadni vjetar, s udarima jačim od 70 kilometara na sat. Kiša bi trebalo da prestane u poslijepodnevnim časovima, navodi Kliks.
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