Snažno nevrijeme pogodilo je Mostar u nedjelju uveče, kada su se nakon cjelodnevne kiše i grmljavine brojne gradske ulice za kratko vrijeme našle pod vodom.

U samo jednom satu izmjereno je 29,6 litara kiše po kvadratnom metru, a saobraćaj se na više mjesta odvijao otežano.

Kada su ulice počele da plave?

Kiša je padala tokom cijelog dana, a nešto prije 22.00 časa počela je i grmljavina. Voda se ubrzo zadržala na kolovozima, što je otežalo prolazak vozila na više lokacija.

Poplavljeni kolovozi ponovo su ukazali na probleme s odvodnjom u Mostaru tokom obilnih padavina. Zasad nema podataka o eventualnim intervencijama vatrogasaca ni o materijalnoj šteti.

Koliko je kiše palo tokom nevremena?

Od 21.00 do 22.00 časa izmjereno je 29,6 litara kiše po kvadratnom metru. To je gotovo polovina od ukupno 63 litra po kvadratnom metru izmjerena u prethodna 24 časa.

Federalni hidrometeorološki zavod (FHMZ) za nedjelju je izdao upozorenje za područje Mostara zbog očekivanih 30 do 60 litara padavina po kvadratnom metru.

U upozorenju je navedeno da bi na krajnjem sjeveru i sjeverozapadu obuhvaćenog područja lokalno moglo pasti i do 70 litara.

Kakvo se vrijeme očekuje u ponedjeljak?

Prema prognozi za ponedjeljak, na jugu Bosne i Hercegovine očekuje se jak sjeverozapadni vjetar, s udarima jačim od 70 kilometara na sat. Kiša bi trebalo da prestane u poslijepodnevnim časovima, navodi Kliks.