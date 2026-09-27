Novi zemljotres na području Pala, građani osjetili podrhtavanje

Zemljotres jačine tri stepena Rihtera registrovan je jutros sa epicentrom oko osam kilometara jugoistočno od Pala, objavio je Hidrometeorološki zavod Republike Srpske.

Potres je mrežom seizmoloških stanica Republičkog hidrometeorološkog zavoda lociran u 8.34 časova sa procijenjenim intenzitetom u epicentralnoj zoni od četiri stepena Merkalijeve skale.

Zemljotres ovog intenziteta ne može izazvati štete na objektima, a stanovništvo ga može osjetiti u epicentralnoj zoni, naveli su iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Korisnici Evropskog mediteranskog seizmološkog centra komentarisali su da je "zaljuljalo kratko" i da je "uzdrmalo malo".

U četvrtak, 24. septembra, potres jačine 2,5 Rihtera registrovan je na istom području, prenosi Srna.