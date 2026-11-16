Obavezno isticanje zastave Srpske 21. novembra

Sva pravna lica na području Istočnog Novog Sarajeva i Istočne Ilidže imaju obavezu da na svojim objektima istaknu zastavu Republike Srpske u subotu, 21. novembra, povodom obilježavanja Dana uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH.

Ova obaveza se odnosi na zajednice etažnih vlasnika /jer su registrovane kao pravna lica/, privredna društva, samostalne preduzetnike, sve poslovne prostore, prodavnice i lokale koji obavljaju djelatnost na području ove dvije opštine.

Iz opštinskih uprava su napomenuli da bi zastave trebale da budu istaknute na vidnim mjestima i okrenute prema saobraćajnici, najkasnije do jutarnjih časova u subotu.

Posebno je važno da zastave budu pravilno postavljene, uredne i neoštećene, kako bi bile dostojno istaknute.

Komunalna policija će tog dana vršiti kontrolu i nadzor na terenu.

"Subjektima koji ne budu imali istaknutu zastavu na propisan način biće izrečeni prekršajni nalozi, u skladu sa važećim propisima", naveli su iz opštinskih uprava, a prenosi Srna.

Iz opštine Istočna Ilidža su napomenuli da je zastave potrebno skinuti u roku od 24 časa po isteku praznika.

Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH u Republici Srpskoj obilježava se kao republički praznik.

Opšti okvirni sporazum za mir u BiH, poznatiji kao Dejtonski mirovni sporazum, dogovoren je 21. novembra 1995. godine u vazduhoplovnoj bazi "Rajt-Paterson" kod Dejtona u američkoj državi Ohajo, a zvanično potpisan 14. decembra iste godine u Parizu.