Logo

Obavezno isticanje zastave Srpske 21. novembra

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
АТВ редакција
16.11.2026 10:40

Komentari:

1
Jedinstvo se ne može postići ako izostaje stalni unutrašnji dijalog. Slabo ga je među srpskim predstavnicima bilo od Dejtona do danas. Umjesto jedinstva imamo interesne politike, konflikte i sukobe, ocjena je Dragomira Vukovića. Srpsko jedinstvo u Sarajevu je ključ stabilnosti Republike Srpske.
Foto: ATV

Sva pravna lica na području Istočnog Novog Sarajeva i Istočne Ilidže imaju obavezu da na svojim objektima istaknu zastavu Republike Srpske u subotu, 21. novembra, povodom obilježavanja Dana uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH.

Ova obaveza se odnosi na zajednice etažnih vlasnika /jer su registrovane kao pravna lica/, privredna društva, samostalne preduzetnike, sve poslovne prostore, prodavnice i lokale koji obavljaju djelatnost na području ove dvije opštine.

Iz opštinskih uprava su napomenuli da bi zastave trebale da budu istaknute na vidnim mjestima i okrenute prema saobraćajnici, najkasnije do jutarnjih časova u subotu.

Posebno je važno da zastave budu pravilno postavljene, uredne i neoštećene, kako bi bile dostojno istaknute.

Komunalna policija će tog dana vršiti kontrolu i nadzor na terenu.

"Subjektima koji ne budu imali istaknutu zastavu na propisan način biće izrečeni prekršajni nalozi, u skladu sa važećim propisima", naveli su iz opštinskih uprava, a prenosi Srna.

Iz opštine Istočna Ilidža su napomenuli da je zastave potrebno skinuti u roku od 24 časa po isteku praznika.

Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH u Republici Srpskoj obilježava se kao republički praznik.

Opšti okvirni sporazum za mir u BiH, poznatiji kao Dejtonski mirovni sporazum, dogovoren je 21. novembra 1995. godine u vazduhoplovnoj bazi "Rajt-Paterson" kod Dejtona u američkoj državi Ohajo, a zvanično potpisan 14. decembra iste godine u Parizu.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Zastava Republike Srpske

Dejtonski sporazum

Komentari (1)

Više iz rubrike

Sajam mesa u Bijeljini

Gradovi i opštine

Bijeljina: Jubilarni 10. "Semberski sajam mesa"

1 d

0
snijeg mraz zima padavine susnježica

Gradovi i opštine

Snijeg zapadao i na Jahorini

2 d

0
Dom za starija lica Prijedor

Gradovi i opštine

Dom bez direktora, radnici bez plata

2 d

0
Bijeljina Štrajk

Gradovi i opštine

Bijeljina –grad u kome je očekivano ćutati kada ne dobijate platu

2 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima