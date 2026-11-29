Autor:ATV redakcija
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U Rudicama u Novom Gradu danas je održana humanitarna akcija "Krofne iz bloka", koju je organizovala Humanitarna organizacija "Srbi za Srbe", a prikupljeno je nešto više od 600 KM.
Humanitarna akcija organizovana je u porti Hrama Pokrova Presvete Bogorodice.
Njegoš Kondić iz ove humanitarne organizacije zahvalio je volonterima koji su trudom i zalaganjem doprinijeli uspješnoj realizaciji akcije.
"Posebnu zahvalnost dugujemo svim ljudima dobre volje koji su prilozima podržali našu akciju i pokazali da zajedničkim snagama možemo učiniti mnogo za one kojima je naša pomoć najpotrebnija", izjavio je Kondić Srni.
On je naveo da je akciju podržao sveštenik Đorđe Stikić, kao i pekara "Savaneli" donacijom peciva.
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