Oduzete vjenčanice u Srpskoj, vrijednost 280.000 KM

Uprava za indirektno oporezivanje BiH privremeno je oduzela više desetina vjenčanica, čija vrijednost se procjenjuje na ogromnih 280.000 konvertibilnih maraka.

Ukupno 62 vjenčanice oduzete su u poslovnom subjektu u Trebinju.

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Roba stranog porijekla oduzeta je zbog nedostatka odgovarajuće dokumentacije i dokaza o sprovedenom carinskom postupku, odnosno plaćenim uvoznim dažbinama.

"Operativnu aktivnost realizovali su službenici Odsjeka za provođenje propisa Regionalnog centra Mostar, na osnovu obavještajnih informacija koje su ukazivale na nepravilnosti u vezi s porijeklom robe strane proizvodnje koja je bila izložena prodaji i iznajmljivanju, a za koju nisu bile plaćene uvozne dažbine", kažu u UIO BiH.

Zbog utvrđenih nepravilnosti roba je privremeno oduzeta, a protiv vlasnika poslovnog subjekta preduzete su zakonom propisane mjere i radnje.

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"Uprava za indirektno oporezivanje poziva sve građane da na otvorenu liniju UIO broj 080 02 06 07 prijave svaki oblik nelegalne trgovine, poreske ili carinske utaje. Svi pozivi su besplatni i potpuno anonimni", zaključili su u UIO.