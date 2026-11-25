ODS „Elektro-Bijeljina“ prijavila je policiji nestanak službenog vozila koje je jedan od zaposlenih preuzeo sa servisa, ali ga nije vratio preduzeću, navode iz ovog preduzeća nakon što je gradonačelnik Bijeljine rekao da je u "Mađarskoj priveden vozač Bojana Savića".

"Zbog uznemirenja javnosti koje je izazvao gradonačelnik Bijeljine svojim paušalnim tvrdnjama, dužni smo da ukažemo na činjenice.

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ODS „Elektro-Bijeljina“ prijavila je policiji nestanak službenog vozila koje je jedan od zaposlenih preuzeo sa servisa, ali ga nije vratio preduzeću.

Riječ je o zaposlenom na radnom mjestu referenta voznog parka, čija zaduženja obuhvataju i preuzimanje vozila sa servisa. Za korišćenje vozila van službenih obaveza nije postojao putni nalog niti bilo kakvo odobrenje preduzeća.

Nakon što je ustanovljeno da vozilo nije vraćeno, preduzeće je bezuspješno pokušalo da kontaktira zaposlenog i pronađe automobil, nakon čega je slučaj prijavljen policiji.

Protiv zaposlenog je pokrenut disciplinski postupak zbog neopravdanog odsustva, a pokrenut je i postupak interne kontrole korišćenja službenih vozila.

Preduzeće raspolaže nezvaničnim informacijama o mogućem lišenju slobode zaposlenog u Mađarskoj zbog sumnje na krivično djelo. Zvaničnu potvrdu nadležnih organa o tome nismo dobili, zbog čega ne možemo komentarisati okolnosti događaja.

ODS „Elektro-Bijeljina“ u potpunosti će sarađivati sa nadležnim organima i o novim, zvanično potvrđenim informacijama blagovremeno obavijestiti javnost.