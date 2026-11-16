Osnovna škola "Cazin 1" uvodi školske uniforme za sve učenike od prvog do devetog razreda. Direktor Emir Šarić kaže da je cilj da se djeca osjećaju jednako, bez obzira na ekonomsku situaciju u porodici.

Odluku je donijela Uprava škole. Kako je pojasnila škola, učenici od prvog do petog razreda nosiće jednu vrstu uniforme, a oni od šestog do devetog razreda drugu.

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Škola je saopštila da će o izgledu uniformi, nabavci i početku primjene učenike i roditelje obavijestiti naknadno.

Šarić kaže da su ideju dobili obilazeći škole u Zagrebu i Austriji. Uniforme je, kako navodi, već uvela i jedna škola na području Unsko-sanskog kantona.

"Vi znate kakva je ta ekonomska, socijalna situacija uzela maha. Mislim, sve ide na negativno, ništa nije na pozitivno. Dolaze u školu, jedni drugima govore ovo, ono, imaš ovo, nemaš ono. Tako da smo mi sjeli, dogovorili se sa Školskim odborom i užom upravom škole da pokušamo pokrenuti taj pilot-projekt", rekao je Šarić.

Kako kaže Šarić, škola je održala sastanak na kojem se privodi kraju izrada dizajna uniformi.

Okvirna cijena je 66 KM po kompletu, ali škola čeka još dvije do tri ponude kako bi se znala konačna cijena. Prema riječima direktora, sve se kreću u sličnom rasponu, uz razliku do desetak KM, a biće izabrana najpovoljnija.

Najveći dio troška snosiće roditelji. Škola će zatražiti pomoć od Vlade Unsko-sanskog kantona i Grada Cazina kako roditelji ne bi snosili sve troškove.

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"Ako ništa, bar da pokrijemo ove socijalno-ekonomske slučajeve. Nema ih puno, ali ima, da oni bar ne plaćaju", kazao je Šarić za Kliks.

Oni koji zagovaraju uvođenje uniformi kažu da one smanjuju razlike među djecom iz bogatijih i siromašnijih porodica, kao i pritisak i zadirkivanje zbog odjeće i brendova.

Pojedina istraživanja pokazuju da učenici u školama s uniformama bolje slušaju nastavu, da je u učionicama manje buke te da ima manje disciplinskih problema i vršnjačkog nasilja.