Otkriven spomenik za 472 poginula srpska borca na Oblju kod Kalinovika

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Foto: Srna

Spomenik svim poginulim Srbima u oslobodilačkim ratovima od 1875. do 1995. godine, sa prostora Crkvene opštine Uloške otkriven je i osveštan danas na Oblju, u opštini Kalinovik.

Na spomenik su upisana imena 472 žrtve od kojih je 313 stradalo u Drugom svjetskom ratu. Svetu arhijerejsku liturgiju u Crkvi Vaznesenja Hristovog služiće mitropolit zahumsko-hercegovački i primorski Dimitrije, nakon čega će biti služen parastos i osveštan spomenik.

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