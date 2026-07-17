Otvorena apoteka u Gornjoj Slatini

U Gornjoj Slatini danas je otvorena apoteka pri Javnoj zdravstvenoj ustanovi "Apoteka" iz Šamca, koja će snabdijevati lijekovima oko 3.000 stanovnika ovog naselja, kao i Srednje i Donje Slatine, te Gajeva, a u obnovu i sanaciju objekta šamačka opština koja je njen vlasnik uložila je 25.000 KM.

Direktor Javne zdravstvene ustanove "Apoteka" Marija Milićević rekla je Srni da je ovo važan dan jer je približena zdravstvena zaštita pacijentima ovog kraja, koji je prilično udaljen od Šamca.

Ona je istakla da u Gornjoj Slatini postoji ambulanta Doma zdravlja, koja ne bi imala smisla ako apoteke nema u blizini.

Načelnik opštine Šamac Đorđe Milićević napomenuo je da je "Apoteka" jedna od pet preostalih javnih ustanova u cijeloj Republici Srpskoj, što govori o uspješnom poslovanju svih proteklih godina.

"Činjenica je da `Apoteka` svih ovih godina pozitivno posluje i finansira svoje funkcionisanje i plate mimo budžeta opštine Šamac. Raduje me da proširujemo kapacitete otvarajući ovu poslovnu jedinicu u Gornjoj Slatini", istakao je Milićević.

On je naveo da će veza ambulante sa ovom apotekom biti od velikog značaja, prenosi Srna