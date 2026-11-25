Teške optužbe i oštar demantiji danas su se mogli pročitati na društvenim mrežama između gradonačelnika Bijeljine Ljubiše Petrovića i direktora Elektro Bijeljine" Bojana Savića.

Naime, prvi čovjek grada je rekao da je u "Mađarskoj priveden vozač Bojana Savića te da je pronađena veća količina kokaina.

"Prema nezvaničnim informacijama, od strane pripadnika unutrašnjih poslova Mađarske priveden je vozač Bojana Savića, direktora ,,Elektro Bijeljina” ,kojem je u službenom automobilu pronađena veća količina kokaina.

Očekujemo i zahtijevamo da se po tom pitanju oglasi i sam direktor Bojan Savić i javnosti saopšti da li su ovi navodi istiniti?", napisao je Petrović.

Nije se dugo čekalo na odgovor Savića. Poručio je Petroviću da se mane tračarenja te da su ovakve izmišljotine i laži su ono najgore što politika nosi.

"Čovječe, živ bio mani se tračarenja i bavljenja svim živim sem svojim poslom. Kao direktor Elektro Bijeljine po sistematizaciji imam vozača, i to je čika Dule iz Broca. Sad se čuli, eno ga kod kuće, živ i zdrav, Bogu hvala.

Isto sam kao i ti, nezvanično, informisan da je čovjek koji je radio kao jedan od referenata za vozni park, na svoju ruku, uzeo automobil iz terenske jedinice koji do danas nije vratio. Njegovi nadređeni su to uredno prijavili i interno i nadležnim institucijama, tačnije policiji. Povezivanje direktora sa svakim od 700 zaposlenih bi bilo kao da ja kažem da si ti odgovoran što je onaj tvoj snimao ženu u gepeku službenog auta. Ovakve izmišljotine i laži su ono najgore što politika nosi, nikad se neću navići na to, ali ni prihvatiti da budem dio toga", rekao je Savić.