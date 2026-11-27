U Milićima su počeli pripremni radovi za izgradnju stambene zgrade za mlade bračne parove, čime će stambeno pitanje riješiti 18 mladih porodica, izjavio je načelnik Marko Savić.

"Zgradu finansiraju, jednim dijelom Vlada Republike Srpske, dio Opštinska uprava, a dio korisnici", izjavio je Savić novinarima.

​Savić je naveo da će u zgradi, koja se gradi u Ulici solunskih junaka pored stare pijace, biti ukupno 20 stambenih jedinica – 18 stanova namijenjeno je korisnicima koji su prošli na javnom pozivu, dok će dva stana Opštinska uprava izgraditi kao kadrovske stanove.

​Prema njegovim riječima, prvobitno je bila projektovana zgrada sa oko 40 stambenih jedinica, ali je nakon raspisivanja javnog poziva i prijave 18 korisnika urađeno preprojektovanje objekta i raspisana javna nabavka, prenosi Srna.

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​On je istakao da ukupna vrijednost građevinskih radova iznosi oko 2.729.000 KM sa PDV-om, te da će u konačnu vrijednost projekta biti uračunati i dodatni troškovi, poput priključenja struje i vode i dobijanja građevinske dozvole.

"​Pripremni radovi će, u skladu sa vremenskim uslovima, trajati do 25. decembra, a u naredne dvije sedmice trebao bi da bude održan sastanak sa korisnicima radi preciziranja uslova i potpisivanja ugovora", rekao je Savić.