Ponovo na meti vandala: Oskrnavljen mural sa likom generala Mladića

Autor:ATV redakcija
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Mural sa likom generala Vojske Republike Srpske Ratka Mladića na zgradi u centru Bijeljine ponovo je oskrnavljen.
Nepoznati počinioci su premazali i precrtali Mladićev lik na kojem je prikazan sa dvogledom, a pored njega su nacrtali simbol srpa i čekića.
Ovaj mural, kao i prethodni na zgradi kod Gradskog parka, oslikali su navijači Fudbalskog kluba "Partizan".
Oni su nakon prvog skrnavljenja obećali da će ga ponovo oslikati, što su i učinili u oktobru, ali je početkom novembra ponovo bio na meti vandala, piše Srna.
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