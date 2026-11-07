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Ponovo na meti vandala: Oskrnavljen mural sa likom generala Mladića

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АТВ редакција
07.11.2026 16:44

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Mural sa likom generala Vojske Republike Srpske Ratka Mladića na zgradi u centru Bijeljine ponovo je oskrnavljen.
Foto: Printscreen/MojaBijeljina

Mural sa likom generala Vojske Republike Srpske Ratka Mladića na zgradi u centru Bijeljine ponovo je oskrnavljen.

Nepoznati počinioci su premazali i precrtali Mladićev lik na kojem je prikazan sa dvogledom, a pored njega su nacrtali simbol srpa i čekića.

Ovaj mural, kao i prethodni na zgradi kod Gradskog parka, oslikali su navijači Fudbalskog kluba "Partizan".

Oni su nakon prvog skrnavljenja obećali da će ga ponovo oslikati, što su i učinili u oktobru, ali je početkom novembra ponovo bio na meti vandala, piše Srna.

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Tagovi :

general Ratko Mladić

Bijeljina

Vandalizam

Natpis na muralu

Ratko Mladić

Komentari (10)

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