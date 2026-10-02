Požar na divljoj deponiji izazvala eksplozija

Požar na divljoj deponiji Šišeta kod Goražda nije podmetnut, već ga je izazvala eksplozija, saopšteno je iz MUP-a Bosansko-podrinjskog kantona.

Iz MUP-a navode da je 30. septembra u 14.00 časova Policijskoj stanici Goražde prijavljeno da je na deponiji u mjestu Šišeta došlo do požara, te da su policijski službenici, pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Goražde, sproveli potrebne istražne mjere i radnje, uključujući uzimanje izjava od više svjedoka i očevidaca.

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"Prema dosadašnjim saznanjima, istragom je utvrđeno da je na navedenoj lokaciji došlo do eksplozije, nakon čega je uslijedilo samozapaljenje otpadnog materijala", navedeno je u saopštenju, čime su demantovane informacije da je požar na divljoj deponiji podmetnut.

Iz policije su apelovali na građane i političke subjekte da se suzdrže od iznošenja netačnih i neprovjerenih informacija koje se odnose na požar na deponiji Šišeta.

Iz policije nisu precizirali kako je došlo do eksplozije.

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(Srna)