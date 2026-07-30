Premijer najavio: Prijedor uskoro postaje veliko gradilište

Premijer Republike Srpske Savo Minić izjavio je da će Prijedor uskoro biti veliko gradilište, te istakao da je u ovom gradu, osim rekonstrukcije bolnice, u planu izgradnja objekata koji se odnose na odbranu od poplava.

Minić je rekao novinarima u Banjaluci da je lično dao nalog da se obnovi i potpuno rekonstruiše Bolnica "Dr Mladen Stojanović" u Prijedoru na šta se, kako kaže, dugo čekalo.

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"Riječ je o izuzetno velikom, vrijednom i značajnom projektu. Vrlo brzo ću doći u Prijedor radi bolnice, ali i izgradnje nekih drugih objekata koji se odnose na odbranu od poplava", naveo je Minić.

On je najavio da će se u Prijedoru rješavati i pitanja koja se odnose na visoko obrazovanje, kao i na bolje poslovanje Ribnjaka "Saničani", prenosi "Srna".

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Vlada Republike Srpske usvojila je danas informaciju o arhitektonsko-građevinskom projektu modernizacije Bolnice "Dr Mladen Stojanović" u Prijedoru, za šta će biti izdvojeno skoro 196 miliona KM sa PDV-om.

Riječ je o projektu "Modernizacija bolnice `Dr Mladen Stojanović` Prijedor - sanacija i rekonstrukcija postojećeg objekta C, objekta psihijatrije, te izgradnja objekata za proširenje postojećih kapaciteta i nabavka nove medicinske i nemedicinske opreme".

Radovi bi trebali da traju od 40 do 48 mjeseci.