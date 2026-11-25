Grad Prnjavor i Fondacija "Mozaik" potpisali su memorandum o saradnji za period od 2027. do 2030. godine kojim je predviđeno 204.000 KM za podršku projektima mladih i razvoju mikrobiznisa.

Gradonačelnik Prnjavora Darko Tomaš rekao je da je danas predstavljeno ono što je urađeno u prethodnih sedam godina u okviru programa Omladinske banke Fondacije "Mozaik", sa posebnim osvrtom na ovogodišnje rezultate.

"U 2026. godini realizovano je pet projekata i dva mikrobiznisa. U proteklih sedam godina realizovali smo ukupno 52 projekta i 12 mikrobiznisa, ukupne vrijednosti 195.846 KM", precizirao je Tomaš.

Tomaš je istakao da su posebno značajne ideje i inicijative mladih, koji su realizacijom projekata sticali nova znanja i iskustva, postajali samostalniji i afirmisali se i izvan lokalne zajednice.

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Savjetnik u programu Omladinske banke Fondacije "Mozaik" Dajana Bašić navela je da je memorandumom planirana realizacija 24 nova projekta neformalnih grupa iz lokalne zajednice, a iznos podrške za pokretanje jednog mikrobiznisa biće povećan sa 6.000 na 10.000 KM.

Bašićeva je napomenula da su dosadašnji projekti u sedam mjesnih zajednica obuhvatali različite oblasti, od sporta, umjetnosti i kulture do uređenja lokalne zajednice i školskih prostora, a jedan od ciljeva jeste da budu obuhvaćene nove mjesne zajednice i mladi iz ruralnih područja.

Jedan od realizovanih projekata "Kutak za savjetovanje i obrazovanje" predstavila je Anđela Savić iz Savjeta učenika, koja je rekla da je ideja nastala iz potrebe da se učenicima obezbijedi dodatna podrška, prenosi Srna.