Produžena turistička sezona u Višegradu

Svi Višegrad doživljavaju na drugačiji način, neko u njemu pronalazi mir i ljepote Drine, a neko priču o istoriji i kulturi. Ipak, svi su istog mišljenja da ovo nije zadnja njihova posjeta Višegradu.

Kako ste doživjeli Višegrad i da li planirate opet da dođete?

"Pa bio sam ja u Višegradu i na ekskurziji, pa naravno. Nije prvi put i naravno planiram da dođem kad god budem mogao".

"Višegrad doživljavam fantastično, ekstra je mjesto".

"Pa kao jednu znamenitost istorijsku i na kraju krajeva ljepotu vezanu za našu kulturu, za ljude koji su napravili ovo i ono tamo, ne od sada nego od pre vijekova", kažu posjetioci.

U toku jeseni najaktuelnije su grupne posjete.

"Naš hotel definitivno najviše posjećuju turisti iz Evrope, Austrija, Njemačka, Danska, mada imamo dosta turista iz Kine i Sjedinjenih Američkih Država pa i Kanade. Svakako ne smijemo zaboraviti i najbliže turiste, a oni su iz Srbije i njih je najveći broj koji dolaze u naš hotel", rekla je Aleksandra Nikolić, recepcioner.

Kažu da Kinezi ne kupuju mnogo, ali na višegradskim ulicama su sve brojniji.

"U ovoj sezoni najviše je bilo turista iz Kine. Dosta ekskurzija nas posjeti i sad su počeli dolaziti iz Bugarske, Makedonije. Samo nam je osjetni pad turista iz Srbije na koje smo navikli u jesenjem periodu", priča Milinko Jovović, prodavac suvenira.

Oni koji žele da dožive Višegrad na najljepši način provozaju se brodićem Drinom, a uvijek je atrakcija i vožnja turističkim vozićem ulicama Višegrada.

"Ima dosta turista, dolaze sve više i više, tako da zadovoljni smo. Ljeti imamo više porodičnih posjeta, a ovako septembar i oktobar dolaze više grupe koje idu i na brodiće i na vozić", kaže Igor Vuković, River bus Višegrad.

Iako manjak smještajnih kapaciteta pravi problem, događaja i manifestacija ne manjka.

"Mi iz turističke organizacije pripremili smo mnoštvo manifestacija. Jedna od tih jesenjih će biti, ukoliko nam bude vrijeme dozvolilo da imamo bioskope na otvorenom, pravićemo razne radionice za djecu i čekamo zimske dane gdje mi pravimo zimske dane Višegrada gdje se mi pripremamo sa klizalištem, sa raznim radionicama", rekao je Jadranko Janjić, direktor turističke organizacije opštine Višegrad.

Do tada, u ovom gradu na Drini možete uživaju u ovakvim prizorima.

Da Višegrad nije samo ljetna destinacija svjedoči i ova jesen. Ćuprija na Drini, Andrićgrad, vožnja brodićem i dalje privlače turiste iz cijelog svijeta. Višegrađani kažu ljeto dovede turiste ali ih jesen zadrži.