Prvi snijeg zabijelio je krovove u Istočnom Sarajevu. Snijeg je počeo da pada nešto prije podneva i od tada ne prestaje. Na kolovozima se već formirao snježni pokrivač, pa se vozačima savjetuje poseban oprez u saobraćaju.

Ranije ove sedmice snijeg je pao i na planinama, a hladan vazduh najavljivao je upravo zimsku idilu kakva se danas može vidjeti u ovom gradu.

Prema prognozi Snow Report-a, padavine se očekuju i tokom večeri, dok će se temperature kretati oko nula stepeni Celzijusa.