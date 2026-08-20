Širi se požar u selu Bobovišta, vatru gase vatrogasci i mještani

Autor:ATV redakcija
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Požar u selu Bobovišta i dalje je aktivan, a tokom dana se proširio. Na terenu se trenutno nalaze trebinjski vatrogasci, koji uz pomoć mještana pokušavaju vatrenu stihiju staviti pod kontrolu.
Podsjećanja radi, kako su ranije danas za ATV potvrdili mještani, riječ je o nepristupačnom terenu, a pored ove otežavajuće okolnosti situaciju dodatno otežava i činjenica da se radi o miniranom terenu te su se tokom dana mogle čuti i jake eksplozije.
"Naši pripadnici su po hitnom pozivu upućeni na Bobovišta. Požar je pojačan jakim vjetrom i direktno prijeti da uđe u selo. Na terenu dajemo maksimum. Pored naše ekipe, tu su kolege sa Ivanice i hrabri mještani. Veliku pomoć na liniji odbrane imamo od Rista Vreće i Toma Vidakovića, koji vrše dopunu vode za naše kamione i omogućavaju nam kontinuitet u gašenju", saopštili su iz Vatrogasnog društva "Lastva".
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