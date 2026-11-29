Autor:ATV redakcija
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Svi magistralni i regionalni putevi na području birčanske regije su prohodni, ali je zbog snijega saobraćaj otežan na pojedinim dionicama u planinskim krajevima, saopšteno je danas iz preduzeća "Zvornik putevi".
Visina snijega na prevoju Han Pogled je oko 35 centimetara, a temperatura vazduha je pala na tri stepena ispod nule.
U mjestu Luke kod Vlasenice, na granici sa FBiH, visina snijega je 15 centimetara, kao i na putnoj dionici Crni vrh kod Zvornika.
Otežan je saobraćaj i na dionici puta Šekovići-Kaštelj, gdje je visina snijega oko 25 centimetara.
U nižim predjelima kolovozi su mokri i klizavi, pa se vozačima preporučuje da voze oprezno, posebno u usjecima i zasjecima.
Vozačima je savjetovano da na put ne kreću bez zimske opreme, prenosi Srna.
Društvo
Upozorenje iz AMS RS: Na put ne kretati bez zimske opreme!
Iz "Zvornik puteva" su istakli da su njihove ekipe na terenu i da održavaju putne pravce u stanju prohodnosti.
Stalna dežurstva na održavanju i čišćenju kolovoza "Zvornik puteva" su na Han Pogledu, u Bratuncu i u Karakaju.
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