Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Skupština opštine Stanari prekinula je večeras zasjedanje tokom rasprave o kadrovskim rješenjima, nakon što je pristigla dojava o postavljenoj eksplozivnoj napravi, izjavio je Srni predsjednik lokalnog parlamenta Zdravko Jotić.
Jotić je rekao da je u toku kontradiverzioni pregled objekta.
On je najavio da će rad sjednice biti nastavljen u zakonom predviđenom roku.
Jotić je podsjetio da je za večeras zakazao nastavak 15. redovne sjednice lokalnog parlamenta, koja je prekinuta 26. oktobra tokom tačke o kadrovskim rješenjima, posljednjoj od ukupno 19, koliko ih je uvršteno u dnevni red.
Večerašnja sjednica počela je u 17.00 časova i na inicijativu Kluba poslanika Ujedinjene Srpske izglasano je da bude zatvorena za javnost.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Gradovi i opštine
40 min0
Gradovi i opštine
1 h3
Gradovi i opštine
9 h0
Gradovi i opštine
9 h1
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu