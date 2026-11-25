Skupština opštine Stanari prekinula je večeras zasjedanje tokom rasprave o kadrovskim rješenjima, nakon što je pristigla dojava o postavljenoj eksplozivnoj napravi, izjavio je Srni predsjednik lokalnog parlamenta Zdravko Jotić.

Jotić je rekao da je u toku kontradiverzioni pregled objekta.

On je najavio da će rad sjednice biti nastavljen u zakonom predviđenom roku.

Jotić je podsjetio da je za večeras zakazao nastavak 15. redovne sjednice lokalnog parlamenta, koja je prekinuta 26. oktobra tokom tačke o kadrovskim rješenjima, posljednjoj od ukupno 19, koliko ih je uvršteno u dnevni red.

Večerašnja sjednica počela je u 17.00 časova i na inicijativu Kluba poslanika Ujedinjene Srpske izglasano je da bude zatvorena za javnost.