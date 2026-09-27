Teslićka policija plave uniforme zamijenila radnim odijelima

Parohijski sveštenik i mještani Buletića, građani Teslića, vatrogasci, dobrovoljna društva, šumari, policajci. Svi su, početkom septembra, gasili velike šumske požare u Tesliću. Gorjelo je oko 170 hektara šume.

Požar je u jednom trenutku prijetio i domaćinstvima. Odmah su u pomoć priskočili i teslićki policajci. Plave uniforme zamijenili su radnim odijelima.

"Smatram da je to ljudska i moralna obaveza da pomognemo da se trebamo odazvati na to i zadovoljan sam što sam bio učesnik te akcije.To je bilo mimo radnog vremena, taj dan smo bili ja i mojih 10 kolega slobodni", rekao je Dario Prodanović, policijski službenik u Policijskoj stanici Teslić.

"Situacija je bila jako dramatična, gorjela je velika površina šume, dosta nepristupačno", rekao je Savo Bubić, starješina Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Teslić.

Uzrok tri šumska požara, najvjerovatnije, je udar groma. Šuma je gorjela čak pet dana. Gašenje je dodatno otežavao i vjetar.

"Ljudi su nam došli i čitavo vrijeme proveli sa nama. Posebnu zahvalnost dugujemo MUP-u koji je angažovao helikopter koji je dva dana neprekidno radio na požarištu i upitno je šta bi bilo da nije bio helikopterski servis na terenu. Vjerovatno bi se požar proširio i ugrozio naseljena mjesta Mladikovine, Očauš i Buletić", rekao je Goran Jović, direktor Šumskog gazdinstva "Borja" Teslić.

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Na svu sreću, sve se dobro završilo. A teslićka policija nastavlja uspješnu saradnju sa ustanovama. U septembru, poseban fokus je na zaštiti djece u saobraćaju.

"Organizujemo akciju zaštitimo djecu u saobraćaju koja jako dobro funkcioniše i kroz projekat školski policajac. Saradnja policijske stanice Teslić sa institucijama na području Teslića i republičkim institucijama je na jako visokom nivou", rekao je Željko Stevanović, pomoćnik komandira Policijske stanice Teslić.

"Konstantno se radi na edukaciji naših učenika gdje predavači iz PS Teslić posjećuju naše škole gdje učenicima prvenstveno razredne nastave drže edukativna predavanja o bezbjednosti djece u saobraćaju", rekao je Dejan Pozderović, direktor Osnovne škole "Vuk Karadžić" Teslić.

Iz teslićke policije poručuju, saradnja svih institucija i građana ključna je u svakoj kriznoj situaciji, ali i svakodnevnom radu. Sve to sa ciljem veće bezbjednosti svih Teslićana. Tako će nastaviti i ubuduće.