Po kvalitetu vazduha Trebinje je ovih dana jedan od najčistijih gradova u Republici Srpskoj. Ovdje se diše punim plućima, zato mnogi za Trebinje kažu da je vazdušna banja.

To potvrđuju i zvanični podaci. Tokom prvih 17 dana novembra u Trebinju zabilježen je izuzetno dobar kvalitet vazduha, bez prekoračenja dozvoljenih vrijednosti zagađujućih materija. Jednostavno rečeno, na jugu Srpske, vazduh je lijek.

"Mi pratimo stanje zagađenja vazduha u pogledu praćenja sledećih parametara a to su sumpor dioksid, azotni oksiti, ugljen monoksid, prizemni ozon te suspendovane čestice PM10 I PM2,5. Ja imam podatke za zadnjih 17 dana u novembru nisu prekoračene nijedne zagađujuće materije ni satne ni granične srednje vrijednosti. U odnosu na naše podatke i naša mjerenja Trebinje je čist grad", kazao je iz Odjeljenja za zaštitu životne sredine hidrometeorološkog zavoda Srpske Zlatko Đajić.

Kršovito hercegovačko područje, između planina i mora, gdje se sudara ruža vjetrova, idealan je spoj za čist vazduh. Osim toga, presudno je i to što u najjužnijem gradu Srpske nema industrijskih zagađivača, kažu ekolozi.

"Kod nas je vazduh bezbjedan za zdravlje i za boravak građana na otvorenom. Upravo taj spoj tople mediteranske klime, svježeg vazduha isparenja ljekovitog hercegovačkog bilja poput smilja i kadulje uz preko 260 sunčanih dana, čine Trebinje pravom vazdušnom banjom", kazala je samostalni stručni saradnik za ekologiju Nikolina Govedarica.

Udahnuti punim plućima na jugu, oduvijek je imalo svoje prednosti. Trebinjci to najbolje zna. Dok gledaju kako se u drugim gradovima teško diše, oni uživaju u svakom udahu.

"To je najveće bogatstvo koje imamo u ovom gradu, možemo biti sreći. Grad sa najviše sunčanih dana. Divno je, uvijek slušamo ujutru gdje je najzagađenije a kod naj najčistije","Nigdje ovakvog vazduha nema","Da li ste svjesni vazdušne banje? Jesam, kad vidim šta je na televiziji u drugim gradovima, to je strašno", rekli su Hercegovci.

Trebinje je već godinama u samom vrhu najčistijih gradova po kvalitetu vazduha i zbog toga što se južnjaci u zimskim mjesecima pretežno griju na struju. Zagađenje vazduha u Trebinju zabilježi se jedino tokom ljetnih mjeseci, kada haraju požari.