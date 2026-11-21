Nakon što je otkazan koncert Dina Merlina u Splitu, sličan scenario mogao bi da zadesi i Severinu Vučković.

Protiv njenog nastupa u Tuzli, planiranog za doček Nove 2027. godine, pokrenuta je peticija kojom građani zahtijevaju da se koncert otkaže, a novac namijenjen njegovoj organizaciji preusmjeri za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla.

Inicijativa se pojavila neposredno nakon što je u Hrvatskoj potvrđeno da Dino Merlin neće nastupiti na splitskoj Rivi, a zahtevi pokretača peticije u Tuzli gotovo su identični onima koji su prethodno upućeni gradskim vlastima u Splitu.

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Peticija je objavljena na platformi "Peticijeonline.com", a kao njen autor naveden je Ekrem Ćurić. U obraćanju Gradskoj upravi Tuzle, potpisnici su jasno iznijeli šta zahtijevaju.

"Mi, dolepotpisani građani Tuzle i Bosne i Hercegovine, ovim putem upućujemo zahtjev za otkazivanje najavljenog novogodišnjeg koncerta pjevačice Severine Vučković u našem gradu", navodi se na početku peticije.

U nastavku se objašnjava da potpisnici smatraju da održavanje ovog događaja nije u interesu građana Tuzle i zahtijevaju da se javni novac namenjen koncertu preusmjeri na Univerzitetski klinički centar Tuzla, za nabavku novog PET/CT uređaja.

"Pozivamo sve sugrađane koji podržavaju ovaj zahtjev da svojim potpisom daju doprinos ovoj inicijativi", poručuju pokretači.

Ugovor vrijedan 230.000 maraka već potpisan

Severinin nastup planiran je za 31. decembar na Trgu slobode u Tuzli, a vrijednost ugovora za muzički program novogodišnjeg dočeka iznosi 230.000 konvertibilnih maraka (oko 117.600 evra) bez PDV-a.

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Turistička zajednica Grada Tuzla zaključila je ugovor sa Agencijom Zeus iz Tuzle još 2. juna ove godine. Za razliku od slučaja u Splitu, gdje ugovor sa Dinom Merlinom nije bio potpisan, u Tuzli je posao već ugovoren, što bi moglo da predstavlja dodatnu prepreku za eventualno otkazivanje nastupa.

Zbog toga bi eventualno odustajanje od koncerta zahtijevalo i razmatranje već preuzetih ugovornih obaveza, kao i mogućih finansijskih posljedica.

Veliki obrt: PET/CT uređaj već stigao u Tuzlu

Ipak, u cijeloj priči postoji jedan važan detalj. PET/CT uređaj, za čiju nabavku pokretači peticije traže da se izdvoji novac namijenjen koncertu, već je isporučen Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla.

Kako je ranije objavio "RTV Slon", prvi aparat ove vrste stigao je u UKC 25. septembra ove godine, u okviru projekta vrijednog oko 9,2 miliona konvertibilnih maraka.

Nakon isporuke nastavljeni su radovi na instalaciji, pripremi prostora i obuci zdravstvenog osoblja. Međutim, prema posljednjim informacijama koje je objavio ovaj medij, nije bilo potvrde da je uređaj počeo sa redovnim kliničkim radom.

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PET/CT dijagnostika posebno je značajna za onkološke pacijente jer omogućava preciznije utvrđivanje proširenosti bolesti, kao i praćenje rezultata liječenja.

Iako je uređaj već nabavljen, to ne znači da su sve potrebe zdravstvenog sistema u Tuzli riješene. Ipak, činjenica da je konkretna nabavka na koju se pozivaju potpisnici peticije već realizovana otvara pitanje da li su pokretači inicijative upoznati sa tim.

Sličan scenario kao sa Dinom Merlinom u Splitu

Peticija protiv Severininog nastupa pokrenuta je u trenutku kada je slučaj Dina Merlina u Splitu dobio epilog. Više od 20.000 građana potpisalo je zahtjev za otkazivanje njegovog koncerta i preusmjeravanje novca za nabavku PET/CT uređaja za Klinički bolnički centar Split.

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta potom je saopštio da neće potpisati ugovor za Merlinov nastup, planiran za 30. decembar na Rivi.

Nakon odluke gradskih vlasti oglasio se i tim bosanskohercegovačkog pjevača, koji je najavio angažovanje međunarodnog pravnog tima i razmatranje mogućih pravnih koraka zbog, kako su naveli, reputacijske štete nanijete umetniku.

Međutim, razlika između dva slučaja: u Splitu ugovor nije bio potpisan, dok je u Tuzli ugovor za novogodišnji muzički program zaključen još početkom juna.

Imaju li građani pravo i na besplatan doček?

Ova situacija ponovo je otvorila pitanje opravdanosti trošenja javnog novca na velike muzičke događaje, posebno u društvu u kojem se građani često organizuju kako bi prikupljali novac za liječenje oboljelih.

Jedan dio javnosti smatra da bi potrebe zdravstvenog sistema morale da imaju prednost i da je novac za skupe koncerte bolje usmjeriti u bolnice i medicinsku opremu.

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Sa druge strane, postavlja se i pitanje šta je sa mladima i porodicama koji nemaju mogućnost da sebi priušte putovanja, skupe novogodišnje aranžmane ili proslave u drugim gradovima. Za njih besplatan koncert na gradskom trgu predstavlja priliku da Novu godinu dočekaju uz muziku i zabavu, bez dodatnih troškova.

Veliki koncerti mogu da privuku posjetioce iz drugih gradova, koji tokom boravka troše novac u restoranima, kafićima, prodavnicama i smještajnim objektima. Ipak, da bi se procijenilo koliko takav događaj zaista doprinosi lokalnoj ekonomiji, neophodni su konkretni podaci o posjeti, potrošnji i ukupnim troškovima organizacije.

(RTV Slon)