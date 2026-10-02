U Bolnici ''Srbija'' šest doktora nastavlja svoj profesionalni razvoj

U Bolnici "Srbija" danas je održan sastanak direktora ove ustanove, Nebojše Šešlije i zamjenika direktora dr Đorđa Pejića sa šest mladih doktora medicine

Od njih su četiri ljekara medicine dobila specijalizacije, dok će dva doktora svoj profesionalni put za sada nastaviti kao ljekari sekundarci, uz mogućnost daljeg stručnog usavršavanja.

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Četvoro mladih doktora medicine koji su dobili je specijalizacije su dr Dijana Prodanović i dr Ana Elez, specijalizanti interne medicine, dr Lazar Ivanović, specijalizant ginekologije i akušerstva i dr Ana Čampara Mrkaja, specijalizant kliničke biohemije.

Ovim je omogućeno da specijalizanti nastave svoj profesionalni put i dodatno unapređuju znanja i vještine u oblastima za koje su se opredijelili.

Ljekari sekundarci su dr Marija Blagojević i dr Vesna Kariklić.

Tokom sastanka razgovarano je o njihovom budućem radu, stručnom usavršavanju i značaju mladih ljekara za dalji razvoj i unapređivanje usluga u Bolnici "Srbija".

Zamjenik direktora dr Đorđe Pejić istakao je značaj ulaganja u mlade ljekare, naglasivši da je njihov profesionalni razvoj jedan od važnih preduslova za dalji razvoj i unapređivanje rada zdravstvene ustanove.

"Pred vama je period u kojem ćete imati priliku da učite, usavršavate se i stičete nova iskustva. Naša ustanova će vam pružiti podršku na tom putu, a od vas očekujemo posvećenost, odgovornost i spremnost. Mi kao vaši nadređeni, a prije svega kao starije kolege smo tu da vam pomognemo i usmijerimo u vašem daljem profesionablnom razvoju. Naravno naša vrata su uvijek otvorena za vas kako bi vam dali savjet ili odgovor na vaša pitanja", naglasio je dr Pejić.

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Direktor Bolnice "Srbija" Nebojša Šešlija pozdravio je sve ljekare i poželio im dobrodošlicu u našu ustanovu.

"Drago mi je što ste izabrali našu ustanovu za nastavak karijere i što su se vaše želje poklopile sa našim planom i programom specijalizacije. Imaćete podršku ustanove uvijek, za sve edukacije i profesionalna usavršavanja, a od vas očekujemo da znanje i iskustva koja budete sticali primjenjujete u svakodnevnom radu i pružanju zdravstvene zaštite našim pacijentima", istakao je direktor Bolnice "Srbija".

Dolazak šest mladih ljekara predstavlja dodatno kadrovsko osnaživanje Bolnice "Srbija" i još jedan korak u stvaranju kvalitetnog, stručnog i perspektivnog kadra.

Bolnica "Srbija" nastaviće da ulaže u mlade ljekare, njihovo stručno usavršavanje i profesionalni razvoj, stvarajući uslove da svoje znanje ii vještine grade upravo u našoj ustanovi i da budu važan dio njenog razvoja.