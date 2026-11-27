Preduzeća "Ilidža putevi" i Javno komunalno preduzeće "Komil", koja su sa opštinom Istočna Ilidža zaključila ugovore o zimskom održavanju puteva, izvršila su sve pripreme, obezbijedila potrebnu mehanizaciju, radnike i posipni materijal uoči najavljenog snijega.

Direktor preduzeća "Ilidža putevi" Dušan Drljača rekao je Srni da je sva mehanizacija predviđena tenderskom dokumentacijom spremna, kao i radnici i potrebne količine soli i ostalog repromaterijala za održavanje puteva tokom zimske sezone.

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"Spremno je i ljudstvo, a riječ je o radnicima zaposlenim u našem preduzeću. Obezbijedili smo i određene količine soli i ostalog repromaterijala neophodnog za zimsko održavanje, tako da neće biti problema", istakao je Drljača.

On je naveo da je preduzeće i ove godine uložilo u obnovu mehanizacije, pa su tako nabavljena dva nova posipača za kamione, kao i nova oprema za kombinovane mašine.

Drljača je ukazao da nabavku nove mehanizacije donekle otežava činjenica da su ugovori o zimskom održavanju puteva jednogodišnji, zbog čega preduzeća nemaju dugoročnu izvjesnost u pogledu angažmana.

Prema njegovim riječima, "Ilidža putevi" su zaduženi za zimsko održavanje područja mjesnih zajednica Vojkovići i Kasindo, kao i dijela Mladica.

Drljača je naveo da je riječ o oko 180 kilometara ulica, napominjući da su u pitanju uglavnom manje ulice i da se tačan podatak o dužini održavanih saobraćajnica nalazi u opštinskoj dokumentaciji.

Direktor Javnog komunalnog preduzeća "Komil" Đorđe Čelik rekao je Srni da je ovo preduzeće za predstojeću zimsku sezonu zaduženo za održavanje područje mjesne zajednice Dobrinja, što obuhvata lokalne puteve, pješačke staze i parking-prostore, te da je sve spremno.

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On je pojasnio da "Komil" održava oko šest kilometara lokalnih puteva, oko 6,5 kilometara pješačkih staza i približno 25.000 metara kvadratnih parking-prostora, koji se uglavnom nalaze u urbanoj zoni.

Osim saobraćajnica i parkinga u Dobrinji, u nadležnosti ovog preduzeća je i čišćenje parking-prostora kod Državnog zatvora u Vojkovićima, Bolnice "Srbija" u Kasindolu i ispred zgrade opštine Istočna Ilidža.

"Održavamo i šetalište 'Dr Miodrag Lazić', kao i trotoare uz javne institucije, prije svega uz Osnovnu školu 'Petar Petrović Njegoš' i vrtić u naselju Starosjedilaca. To je dio posla koji smo ove godine dobili ugovorom sa opštinom", rekao je Čelik.

Čelik je naveo da su u zoni održavanja "Komila" i dvije značajnije saobraćajnice - Ulica Ive Andrića, od kružnog toka do razgraničenja sa federalnim Sarajevom, te dio ulice Srpskih vladara, od razgraničenja do tržnog centra "Tom".