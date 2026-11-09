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U Sarajevu vrlo nezdrav vazduh: Smanjiti aktivnosti na otvorenom

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АТВ редакција
09.11.2026 08:57

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Sarajevo smog magla
Foto: Anadoly Agency

Vazduh u Sarajevu jutros je vrlo nezdrav sa indeksom kvaliteta 208, podaci su sajta Eko akcija.

Prema listi svjetske platforme za praćenje zagađenosti vazduha "IQAir" Sarajevo je jutros na četvrtom mjestu iza pakistanskog Lahorea, mongolskog Ulanbatora i Kolkate u Indiji.

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Na osnovu mjerenja "Eko akcije", vazduh je nezdrav u Visokom, gdje je izmjeren indeks kvaliteta od 198, a slijede Vogošća sa 185, Kakanj sa 184, Ilijaš sa 176, Zenica sa 167, te Travnik i Banjaluka sa indeksom 166.

Umjereno zagađen vazduh je u Prijedoru, Bihaću i Mostaru, dok je dobar u Trebinju i Livnu.

Vrlo nezdrav vazduh kod lica sa respiratornim oboljenjima poput astme može izazvati značajna pojačanja simptoma i intenziteta bolesti, a povećava vjerovatnoću negativnih posljedica po respiratorne organe cjelokupnog stanovništva.

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Oboljeli od plućnih bolesti i bolesti srca, trudnice, djeca i stariji, moraju izbjegavati bilo kakve aktivnosti tokom boravka vani, dok bi svi ostali morali izbjegavati produžena ili veća naprezanja tokom boravka napolju.

(Srna)

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Tagovi :

Sarajevo

nezdrav vazduh

Kvalitet vazduha

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