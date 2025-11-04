Logo
U srijedu 1.300 korisnika bez struje

Izvor:

ATV

04.11.2025

15:37

Komentari:

0
Struja, električna energija
Foto: Unsplash

Zbog radova na rasjeci rastinja na trasi dalekovoda 35 kV „Ugljevik-Priboj“, u srijedu 5. novembra 2025. godine, bez električne energije biće korisnici sa jednog dijela Opštine Lopare.

U vremenu od 8 do 15 časova električnu energiju neće imati oko 1300 korisnika u naseljenim mjestima Priboj, Peljave, Podgora, Lipovica, Brijest i Mumbašići.

Ненад Стевандић-24112025

Republika Srpska

Stevandić: Testiranje djece na narkotike uz dozvolu roditelja, želimo da zaštitimo mlade

Molimo korisnike naše distributivne mreže sa ovog područja za razumijevanje, pošto su najavljeni radovi od velikog značaja za kvalitetnu isporuku električne energije u predstojećim zimskim uslovima.

