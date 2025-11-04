U srijedu 1.300 korisnika bez struje

Zbog radova na rasjeci rastinja na trasi dalekovoda 35 kV „Ugljevik-Priboj“, u srijedu 5. novembra 2025. godine, bez električne energije biće korisnici sa jednog dijela Opštine Lopare.

U vremenu od 8 do 15 časova električnu energiju neće imati oko 1300 korisnika u naseljenim mjestima Priboj, Peljave, Podgora, Lipovica, Brijest i Mumbašići.

Molimo korisnike naše distributivne mreže sa ovog područja za razumijevanje, pošto su najavljeni radovi od velikog značaja za kvalitetnu isporuku električne energije u predstojećim zimskim uslovima.