U Istočnom Sarajevu će u utorak, 1. decembra, biti otvoren 31. Međunarodni festival malih scena i monodrame na kojem će publika imati priliku da pogleda pet predstava i četiri monodrame glumaca iz Crne Gore, Srbije, Republike Srpske i Federacije BiH /FBiH/.

Svečano otvaranje festivala je u 19.30 časova, a u 20.00 časova predstavu "Srećno nam, Adi" izvešće glumci Narodnog pozorišta Republike Srpske. Adaptaciju i režiju ovog komada potpisuje Dajana Josipović, a uloge tumače Nataša Ivančević, Ilija Ivanović i Ana Vinčić.

U srijedu, 2. decembra, monodramom "Ispod božura" od 18.00 časova, u kojoj igra Bojan Jovanović, predstaviće se Pozorište "Bora Stanković" iz Vranja, u saradnji sa Udruženjem građana "Cug", a od 20.00 časova nastupa Centar za kulturu Žabljak monodramom "Prva ljubav" u kojoj igra Velizar Vejo Kasalica.

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Predstava "Prljave ruke" u produkciji Centra za kulturu Tivat, a u režiji Juga Radivojevića biće izvedena u četvrtak, 3. decembra, u 20.00 časova.

U predstavi igraju Miloš Biković, Lazar Đurđević, Lara Dragović, Maša Labudović, Igor Damjanović, Dušan Kovačević, Jelica Vukčević i Pavle Bogojević.

U petak, 4. decembra, publika će imati priliku da od 18.00 časova pogleda monodramu "Nušić lično" Narodnog pozorišta Timočke Krajine "Zoran Radmilović" iz Zaječara, u kojoj igra Miloš Tanasković.

Isto veče od 20.00 časova glumac Nikola Ugrinović izvešće monodramu "Bezimeni", u produkciji Fakulteta savremenih umetnosti iz Beograda.

U subotu, 5. decembra, od 16.00 časova predstaviće se Gradsko pozorište "Semberija" predstavom "Odisej - stvaranje heroja", režiju potpisuje Ivan Vanja Alač, a uloge tumače Isidora Davidović, Ivan Petrović, Nenad Blagojević, Milica Vokić, Mihailo Maksimović, Vanja Krtolina i Nikola Ristić.

Od 20.00 časova biće izvedena duodrama "Gidionov čvor" Pozorišta mladih iz Sarajeva, u kojoj igraju Selma Alispahić i Helena Vuković, prenosi Srna.

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Posljednjeg dana festivala, u nedjelju, 6. decembra, od 16.00 časova će se predstaviti Bosanko narodno pozorište iz Zenice predstavom "Art", u kojoj igraju Siniša Vidović, Zlatan Školjić i Adem Smailhodžić.

U 20.00 časova je predviđeno proglašenje pobjednika, nakon čega će u revijalnom dijelu, biti izvedena i predstava "Kafana Balkan" Narodnog pozorišta Istočno Sarajevo, u kojoj igraju Milan Dimić, Mario Drmać, Aida Bukva, Marko Mirković, Dušan Arnaut i Elma Fetić.

Program festivala, takmičarski i prateći dio, biće održan u Narodnom pozorištu Istočno Sarajevo.

Žiri ovogodišnjeg Festivala je predsjednik Irfan Mensur, te članovi Svjetlana Andrić i Jasna Diklić.

Iz Narodnog pozorišta navode da su izjave za novinare planirane svakog festivalskog dana u 19.00 časova.

Međunarodni festival malih scena i monodrame podržali su Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, Grad Istočno Sarajevo, opštine Istočno Novo Sarajevo i Istočna Ilidža, kao i mnogobrojni prijatelji festivala.