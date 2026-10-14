Učenici evakuisani, nastava otkazana: Stigla dojava o bombi u školi

Dojava o bombi zaprimljena je jutros u Gimnaziji "Mustafa Novalić" i MSŠ "Hasan Kikić" u Gradačcu.

"Ima jedna prijava evidentirana. Provjere su u toku", rečeno je za "Avaz" iz Operativnog centra MUP-a Tuzlanskog kantona.

Učenici i zaposlenici su jutros evakuisani, a nastava je otkazana. Više informacija biće poznato tokom dana.