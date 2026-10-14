Učenici evakuisani, nastava otkazana: Stigla dojava o bombi u školi

Autor:ATV redakcija
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Dojava o bombi zaprimljena je jutros u Gimnaziji "Mustafa Novalić" i MSŠ "Hasan Kikić" u Gradačcu.
"Ima jedna prijava evidentirana. Provjere su u toku", rečeno je za "Avaz" iz Operativnog centra MUP-a Tuzlanskog kantona.
Učenici i zaposlenici su jutros evakuisani, a nastava je otkazana. Više informacija biće poznato tokom dana.
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