Služba civilne i protivpožarne zaštite opštine Jablanica upozorila je stanovnike na mogućnost poplava, bujica i klizišta na slivnom području rijeke Neretve zbog najavljenih obilnih padavina.

Upozorenje se odnosi za naredna dva dana, kada se očekuje vrhunac vodenog talasa.

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Iz opštine Jablanica pozvali su stanovništvo na povećan oprez, posebno one koji žive uz vodotokove i na područjima podložnim plavljenju i klizištima, prenosi Srna.

Građanima je preporučeno preduzimanje preventivnih mjera zaštite, izbjegavanje kretanja u blizini nabujalih vodotokova i prelaska preko poplavljenih saobraćajnica, te praćenje službenih obavještenja nadležnih institucija.