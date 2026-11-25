Autor:ATV redakcija
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Kontradiverzioni pregled je pokazao da je lažna dojava o postavljenoj minsko-eksplozivnoj napravi u zgradi u kojoj se održavala sjednica Skupštine opštine Stanari, potvrđeno je Srni iz dobojske Policijske uprave.
Iz policije su istakli da tokom kontradiverzionog pregleda nije pronađena bezbjednosno interesantna naprava, te da je o svemu navedenom obaviješten dežurni tužilac.
Gradovi i opštine
Stigla dojava o bombi, prekinuta sjednica Skupštine Stanara
Skupština opštine Stanari prekinula je večeras zasjedanje tokom rasprave o kadrovskim rješenjima, nakon što je pristigla dojava o postavljenoj eksplozivnoj napravi, izjavio je ranije Srni predsjednik lokalnog parlamenta Zdravko Jotić.
On je najavio da će rad sjednice biti nastavljen u zakonom predviđenom roku.
Večerašnja sjednica počela je u 17.00 časova i na inicijativu Kluba poslanika Ujedinjene Srpske izglasano je da bude zatvorena za javnost.
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