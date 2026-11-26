Šamački vatrogasci za nepunih 11 mjeseci intervenisali su više od 100 puta, a predstoji sezona grijanja kada treba očistiti dimnjake i pravilno odlagati pepeo kako bi se spriječilo izbijanje požara, rekao je Srni starješina Profesionalne spasilačke vatrogasne jedinice Šamac Slobodan Milovanović.

Na području te vatrogasne jedinice prošle godine zabilježen je 91 požar, a ove godine vatrogasci su do sada imali više od 100 intervencija nakon sjetve, paljenja strništa, zbog neispravne električne instalacije i u drugim situacijama.

Milovanović je naveo da su tokom sezone grijanja najveći problemi na dimnjacima, ali i nepropisno odlaganje pepela, iako su kod kontejnera postavljena namjenska burad, koja građani ne koriste dovoljno.

On je ponovo apelovao da stanovništvo blagovremeno očisti dimnjake, ukoliko to do sada nije učinjeno, prenosi "Srna".

"Ako građani ne očiste dimnjake na vrijeme, mogu napraviti problem vatrogascima i prevashodno sebi, jer može doći do požara većih razmjera, pošto se, uglavnom, požari na dimnjacima otmu kontroli", upozorio je Milovanović.

Šamački vatrogasci pokrivaju područja opština Šamac, Donji Žabar i Pelagićevo.