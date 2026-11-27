Olimpijski centar "Jahorina" večeras će zvanično otvoriti zimsku turističku sezonu koncertima regionalnih muzičkih zvijezda Željka Joksimovića i Ace Pejovića, dok se početak skijanja na stazama očekuje u prvoj polovini decembra, najavili su danas iz ovog centra.

Generalni direktor Olimpijskog centra "Jahorina" Igor Žiljak istakao je da je cilj da ova planina ponovo bude u centru regionalnih dešavanja, a za večeras je pripremljen muzički program.

Žiljak je naveo da su prethodnih dana pokušali da naprave vještački snijeg, ali da im vremenske prilike nisu išle na ruku, zbog čega je početak skijaške sezone pomjeren.

"Od sutra ponovo krećemo sa vještačkim osnježavanjem i nadam se da ćemo u prvoj polovini decembra imati spremne staze. Sve zavisi od vremenske prognoze, ali očekujem dobru sezonu i nastojaćemo da nadmašimo prošlogodišnjih 140 skijaških dana", rekao je Žiljak na konferenciji za novinare povodom početka zimske sezone.

Joksimović je izrazio zadovoljstvo što ponovo nastupa na Jahorini, ističući da ga uvijek raduje napredak ove planine kao turističke destinacije, prenosi Srna.

Gradovi i opštine Snijeg zapadao i na Jahorini

"Vjerujem da ćemo Aco i ja večeras napraviti noć za pamćenje, a možda i pravu sniježnu mećavu", rekao je Joksimović u šaljivom tonu, podsjećajući da je prilikom njegovog prethodnog nastupa na Jahorini bilo snijega.

Pejović je rekao da ga za Jahorinu vežu lijepe uspomene i da je njegov dolazak na ovu planinu postao gotovo tradicionalan, pa se raduje večerašnjem druženju sa publikom.

On je podsjetio i na saradnju sa Joksimovićem na muzici za film "Toma", navodeći da su njih dvojica i privatno veliki prijatelji, te da se nada da će u budućnosti biti još zajedničkih muzičkih projekata.

Na Jahorini će sutra nastupiti svjetski poznata manekenka Naomi Kembel, koja će posjetiocima prirediti muzički nastup za di-džej pultom.

Nastup je najavljen za 22.00 časa, a planirano je da iste večeri nastupi i Nikola Rokvić.