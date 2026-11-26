Autor:ATV redakcija
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Na magistralnom putu M-17, na dionici Sutina – Vrapčići, na ulazu u Mostar, došlo je do izlijevanja vode na kolovoz, zbog čega se saobraćaj odvija usporeno i otežano.
Vozačima koji se kreću ovom frekventnom dionicom magistralnog puta preporučuje se pojačan oprez, smanjenje brzine kretanja i prilagođavanje vožnje trenutnim uslovima na putu.
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Na videosnimcima dostavljenim portalu Crna-Hronika vidljive su velike količine mutne vode koja se velikom snagom slijeva na magistralni put u neposrednoj blizini benzinske pumpe.
Voda je prekrila znatan dio kolovoza, a pojedini vozači pokušavaju proći kroz poplavljeni dio saobraćajnice.
Ovakvi uslovi predstavljaju dodatnu opasnost za učesnike u saobraćaju zbog mogućnosti gubitka kontrole nad vozilom.
Vozačima se savjetuje da izbjegavaju prolazak kroz dublje nanose vode, održavaju sigurno odstojanje i budu posebno oprezni.
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Za sada nema informacija o eventualnoj materijalnoj šteti, kao ni o tome kada će se stanje na ovoj dionici normalizovati.
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