Na magistralnom putu M-17, na dionici Sutina – Vrapčići, na ulazu u Mostar, došlo je do izlijevanja vode na kolovoz, zbog čega se saobraćaj odvija usporeno i otežano.

Vozačima koji se kreću ovom frekventnom dionicom magistralnog puta preporučuje se pojačan oprez, smanjenje brzine kretanja i prilagođavanje vožnje trenutnim uslovima na putu.

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Na videosnimcima dostavljenim portalu Crna-Hronika vidljive su velike količine mutne vode koja se velikom snagom slijeva na magistralni put u neposrednoj blizini benzinske pumpe.

Voda je prekrila znatan dio kolovoza, a pojedini vozači pokušavaju proći kroz poplavljeni dio saobraćajnice.

Ovakvi uslovi predstavljaju dodatnu opasnost za učesnike u saobraćaju zbog mogućnosti gubitka kontrole nad vozilom.

Vozačima se savjetuje da izbjegavaju prolazak kroz dublje nanose vode, održavaju sigurno odstojanje i budu posebno oprezni.

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Za sada nema informacija o eventualnoj materijalnoj šteti, kao ni o tome kada će se stanje na ovoj dionici normalizovati.